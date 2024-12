Virginia se despede de viagem por Bahamas com novo álbum de fotos

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 12, para mostrar algumas fotos que tirou durante sua viagem

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 12, para mostrar algumas fotos que tirou durante sua viagem. Já de volta ao Brasil, ela curtiu uns dias de folga as Bahamas, no Caribe, na companhia do marido, o cantor Zé Felipe, e dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses, para comemorar o aniversário da mãe, Margareth Serrão, que completou 59 anos.

No feed do Instagram, ela compartilhou momentos que viveu ao lado de sua família. "Obrigada Bahamas!! Vivemos dias maravilhosos que ficarão guardados pra sempre na memória e no coração. Toda honra e glória a Deus, 2024 é nosso! Ps: vá ate a ultima foto e tenha uma surpresa fofinha", escreveu ela, que também viajou acompanhada de Lucas Guedez e Hebert Gomes, além de funcionários.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Como o destino foi escolhido?

Eles viajaram ao local com o jatinho da família. Antes do embarque, a esposa de Zé Felipe contou que a mãe ficou sem acreditar ao descobrir que realizaria um sonho. “Ela perguntou: ‘Mãe, o que você quer de presente de aniversário, vamos fazer uma viagem?’. Eu falei, vamos, mas tem que ser um lugar pra divertir”, contou Margareth.

Em seguida, ela contou que o desejo surgiu enquanto ela arrumava as malas de sua antiga patroa para a viagem, sem imaginar que um dia viveria essa experiência. "Eu trabalhava como faxineira e, um dia, estava ajudando ela [minha patroa] a arrumar a mala dela para este lugar, fazer essa viagem, e eu fiquei pensando: 'Nossa, deve ser maravilhoso lá, né?'. Nunca imaginei que eu ia e agora eu estou indo", contou Margareth.

Ainda no ar, Virginia deu uma festinha surpresa para a mãe. "O aniversário dela é dia 13, mas já estamos comemorando. Ela merece". Além de camisetas personalizadas, Virginia compartilhou que a matriarca ganhou também um bolo especial.

Leia também: Maria Flor, filha de Virginia, rouba a cena ao surgir com look de crochê