Mãe de Virginia ganha bolo personalizado antes de viagem dos sonhos

Virginia Fonseca compartilhou detalhes da viagem de aniversário de sua mãe, Margareth Serrão, e mostrou camisetas personalizadas e um bolo especial

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para mostrar detalhes da viagem em comemoração ao aniversário de sua mãe, Margareth Serrão. Além de camisetas personalizadas, a esposa de Zé Felipe compartilhou que a matriarca ganhou também um bolo especial.

Nas fotos compartilhadas no feed do Instagram, Margareth aparece sorridente com um bolo decorado com o número "59" e a palavra "Margara", além de flores coloridas. O doce também foi enfeitado com uma boneca com uma roupa rosa e uma caneca de chopp.

A imagem mostra também que a mesa foi decorada com docinhos e há o escrito "parabéns" na cor dourada sobre a mesa. "Bora dar play nos 59 da Margara!!!! Partiu Bahamas, que Deus nos acompanhe", escreveu Virginia na legenda da publicação.

"Chegamos aqui dentro do avião e olha a surpresa que a Virginia e o Zé prepararam para mim. Bolo, doce, parabéns e uma sacola, que eu acho que é um presente", celebrou Margareth nos stories de seu perfil.

Margareth Serrão celebra presente especial

Nos stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe contou que a mãe ficou sem acreditar ao descobrir que realizaria um sonho. “Ela perguntou: ‘Mãe, o que você quer de presente de aniversário, vamos fazer uma viagem?’. Eu falei, vamos, mas tem que ser um lugar pra divertir”, contou Margareth.

Em seguida, ela contou que o desejo surgiu enquanto ela arrumava as malas de sua antiga patroa para a viagem, sem imaginar que um dia viveria essa experiência. "Eu trabalhava como faxineira e, um dia, estava ajudando ela [minha patroa] a arrumar a mala dela para este lugar, fazer essa viagem, e eu fiquei pensando: 'Nossa, deve ser maravilhoso lá, né?'. Nunca imaginei que eu ia e agora eu estou indo", contou Margareth.

"Vou postar em grande estilo. Estou em grande estilo! Nunca nem imaginei na minha vida. Estava ajudando ela arrumar a mala só imaginando a viagem dela e agora eu vou para a viagem comemorar o meu aniversário", completou.

Em outro momento, ,Virginia Fonseca contou que ainda usa o primeiro presente que comprou para seus pais. Nas redes sociais, ela apareceu dentro de um carro popular, que ela usa para se locomover no terreno de sua mansão em Goiânia. Então, ela contou que o veículo era dos seus pais. Leia mais!

