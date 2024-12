Rafael Portugal volta ao quadro de humor do BBB e ganha reforço

Depois de fazer sucesso no CAT BBB, Rafael Portugal assina novamente com o Big Brother Brasil para a edição de 2025

O humorista Rafael Portugal está de volta ao Big Brother Brasil! Depois de fazer sucesso no CAT BBB durante as edições de 2020 e 2021, ele retomou o contrato com o reality show e estará no BBB 25. Ele vai comandar um dos quadros de humor na atração e ainda dividirá a categoria com Rodrigo Sant’anna, que também surge no reality show.

Por enquanto, a emissora não contou qual será o quadro de Rafael, mas ele está feliz com seu retorno. “Amei que as pessoas amaram o quadro e fiquei muito, muito feliz com o convite para essa temporada histórica. Quero fazer de novo com o mesmo jeitinho, acompanhar o que o público está achando e, assim, ser um porta-voz dele dentro do programa. Estou ansioso desde o dia em que recebi o convite, nervoso como se fosse a primeira vez. Estou de volta, Brasil”, disse ele.

Rodrigo Sant’anna também já passou pelo BBB

Em 2015 e 2016, Rodrigo Sant’anna fez parte do time de humor do Big Brother Brasil ao interpretar personagens autorais. Agora, ele voltará a ter um quadro de humor no reality show para falar sobre a participação dos Brothers e sisters.

“Eu acho que o Big Brother é uma experiência imersiva. Mesmo que você não entre na casa, participar do projeto de uma maneira geral é algo inesquecível”, disse ele, e completou: “Essa é a nossa função no meio dessa brincadeira. É trazer mais alegria para um programa que já é um sucesso. É chegar devagarinho para tentar contribuir da melhor maneira”, afirmou.

Quando estreia o BBB 25?

Os fãs do Big Brother Brasil já podem anotar na agenda a data de estreia do BBB 25, da Globo. Nesta sexta-feira, 13, a emissora confirmou qual é a data de início da nova temporada do reality show.

O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro de 2024, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt .

A nova temporada terá 100 dias e os participantes foram escolhidos em duplas para que já tenham os laços estabelecidos. Além disso, a Globo contou que a decoração da casa será uma homenagem aos 60 anos da emissora de TV, com referência a uma fábrica de sonhos e itens inspirados em projetos marcantes que foram exibidos na telinha.

O BBB 25 também contou com o time de apresentadores dos programas paralelos renovado. O novo time conta com: Beatriz Reis e Thiago Oliveira comandam os flashes da TV Globo; Gil do Vigor e Ceci Ribeiro apresentam o ‘Bate-Papo BBB’ no gshow e no Globoplay; e no Multishow, Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro se revezam na bancada do ‘Mesacast BBB’.

