Ex-BBB Amanda Meirelles divide fotos de viagem especial com o namorado

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles curtiu o fim de semana no interior de São Paulo ao lado do namorado, Thiago Pennaforte

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles aproveitou o fim de semana em ótima companhia! Ao lado do namorado, Thiago Pennaforte, a médica viajou para Miracatu, interior de São Paulo, e curtiu os dias de descanso em um hotel local.

No último domingo, 15, por meio das redes sociais, Amanda dividiu com os seguidores alguns registros especiais do passeio do casal junto com amigos. Nas imagens, além de ser clicada sozinha em meio à natureza, a ex-BBB também posou para a câmera em clima de romance com o companheiro.

Através dos stories de seu Instagram, Amanda Meirelles também compartilhou com o público fotos marcantes da viagem e mostrou detalhes do lugar onde se hospedou com Thiago. O casal, que têm sido vistos juntos nos mesmo locais desde que passaram o Ano Novo de 2023 juntos, assumiu publicamente o romance no mês passado, quando realizaram uma viagem a Campos do Jordão.

Recentemente, Amanda Meirelles fez uma rara aparição em público ao lado do namorado em um evento de moda em São Paulo. Na ocasião, os dois acompanharam o desfile do estilista Romeriton Paulo, na região da Barra Funda. Nos registros feitos pelos fotógrafos de plantão, o casal esbanjou romance e apareceu aos beijos.

Amanda Meirelles e Thiago Pennaforte - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles (@ameirelles)

Quem é o namorado de Amanda Meirelles? Conheça Thiago Pennaforte

Namorado da ex-BBB Amanda Meirelles, Thiago Pennaforte é empresário e gestor de carreiras esportivas. O carioca é diretor de uma instituição que promove o intercâmbio esportivo e, com isso, ajuda jovens a seguir carreira nos esportes sem abandonar os estudos.

Torcedor do Fluminense, o empresário e Amanda já circulam juntos desde o final de 2023. Os pombinhos, inclusive, passaram a virada do ano curtindo o badalado Réveillon Amoré em Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco.

Leia também: Seis meses após enchentes, Amanda Meirelles se emociona ao retornar ao Rio Grande do Sul