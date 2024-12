Eliezer divide nova foto com o filho, Ravi, após alta hospitalar do caçula

Eliezer compartilhou uma foto de Ravi, filho caçula com Viih Tube, dormindo em seu colo na casa da família; bebê ficou 20 dias na UTI

Ex-participante do BBB 22, Eliezer usou as redes sociais na tarde de domingo, 15, para compartilhar com os seguidores um novo registro deRavi, seu filho de 1 mês de vida com Viih Tube. O pequeno, que passou cerca de 20 dias internado na UTI, recebeu alta e já está em casa com a família.

Por meio de seus stories no Instagram, Eliezer publicou uma foto encantadora segurando o caçula, que dormia tranquilo e confortável em seu colo. Apesar de usar uma máscara de proteção, é possível perceber que o marido de Viih estava sorrindo e visivelmente emocionado na hora em que registrou o momento.

Ravi recebeu alta da UTI no último sábado, 14. De acordo com informações do boletim médico divulgado pelo hospital, o bebê deu entrada no local com quadro de enterocolite no dia 25 de novembro, quando tinha apenas 15 dias de vida.

Ainda no domingo, 15, Viih Tube compartilhou em suas redes sociais um relato contando detalhes do que aconteceu com o pequeno. Através de um vídeo, a influenciadora digital revelou que está com estresse pós-traumático devido ao susto que vivenciou nos últimos dias.

"O Ravi está ótimo, em casa, mamando bem, mas eu ainda não estou bem. Eu não consigo dormir, não consigo comer, ainda está bem difícil para mim. Porque eu ainda tenho muito medo de acontecer alguma coisa, estou em alerta. É mais assustador do que o normal, mas vai passar. Estou com medo de viver isso de novo. E logo vai passar", disse ela em um trecho.

Vale lembrar que além de Ravi, Viih Tube e Eliezer também são pais da pequena Lua di Felice, de 1 ano.

Eliezer posa com Ravi - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Ravi?

O bebê Ravi, de 1 mês, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta hospitalar no sábado, 14 de dezembro. A notícia da saída do hospital foi dada por meio de um boletim médico, que também informou o motivo da internação do bebê. Ele foi internado com um quadro de enterocolite. Afinal, o que é a doença?

De acordo com o site do Grupo Rede D'Or, a enterocolite é uma inflamação no trato intestinal, que acomete o intestino grosso e delgado. O problema de saúde pode acontecer por vários motivos, como infecção viral ou bacteriana, alergia alimentar ou uso de medicamentos.

Os principais sintomas são a dor no abdômen, vômitos, falta de apetite, abdômen inchado ou distendido e diarreia. O tratamento é feito de acordo com o grau da infecção, podendo ser utilizados medicamentos, dieta e até cirurgia.

Leia também: Viih Tube para de amamentar Ravi após internação. Saiba o motivo