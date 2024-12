Virginia Fonseca posa de biquíni e exibe barriga sarada durante viagem

A digital influencer Virginia Fonseca posou de biquíni durante uma viagem com a família nas Bahamas e exibiu a sua barriga sarada

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Atualmente, a digital influencer está curtindo uma viagem nas Bahamas com a família.

Nesta segunda-feira, 9, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversos cliques da viagem. Em algumas imagens, a loira surgiu com os filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses, frutos de seu relacionamento com Zé Felipe.

Em outras fotos, Virginia surgiu brincando com porcos em um ponto turístico do local. Mas o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi uma foto que a famosa surgiu de biquíni, exibindo a sua barriga sarada.

"Deixando registrado um pouquinho do nosso dia. Segundou! Toda honra e glória a Deus", escreveu Virginia na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "A segunda foto, tem que respeitar, aquilo não é só lipo nunca nem aqui, nem na China, a gata mantém mesmo", comentou uma internauta.

Foto quente

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão curtindo uma viagem com a família em Bahamas. Nesta segunda-feira, 9, a famosa postou um clique deles aproveitando o Caribe com muita paixão e causou.

De biquíni, a empresária ostentou seu abdômen sarado e chamou a atenção ao surgir sentada no colo de seu amado. Sem perder a oportunidade, o cantor brincou sobre aumentar a família e dar mais um irmão ou irmã para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, que acabou de completar três meses.

"Vamos pá la playa", escreveu a loira ao compartilhar o registro ousado com o esposo. Zé Felipe então reagiu: "Bora fazer mais um filho hoje?". E teve gente que ainda brincou sobre eles terem uma Maria Clara, já que a apresentadora anda comendo muitas claras de ovos.

