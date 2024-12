Alexandre Nero encanta ao dividir fotos raras ao lado dos filhos e esposa

O ator Alexandre Nero abriu um álbum de fotos inéditas com a esposa e os filhos antes da família embarcar para África do Sul

O ator Alexandre Nero encantou os seguidores na manhã desta quarta-feira, 11, ao compartilhar em suas redes sociais fotos raras ao lado da esposa, Karen Brusttolin, e dos dois filhos pequenos do casal, Noá e Inã. O artista, que registrou os cliques em um aeroporto, contou que a família estava embarcando para uma nova aventura rumo à África do Sul.

Na legenda da publicação, Alexandre brincou com as preocupações excessivas em relação aos filhos, como quais roupas, remédios ou objetos devem levar. "Nossa nova aventura dessa vez será nada mais nada menos que ÁFRICA DO SUL! Mas, pra quem tem criança, a viagem começa na hora de arrumar as malas", iniciou o famoso.

"Leva casaco, porque vai fazer frio? Shorts, porque vai fazer calor? Guarda-chuva, porque vai chover? Termômetro, porque vai ter febre? E a rinite? E o ouvido? E a unha encravada? Oito dias de viagem? Beleza, preciso de no mínimo nove só pra arrumar as malas! - Calma, Alexandre - digo pra mim mesmo - eles já não são mais bebês", continuou ele.

Em seguida, o ator destacou o quanto a paternidade ensina com o passar do tempo. "Depois vem a outra voz da razão (também minha): ‘Relaxa, você não está indo pra Marte. É a África do Sul. Pertinho. 7 horinhas de voo do Brasil. Tá mais perto que Rio-SP de carro!’. No fim, a paternidade ensina mesmo: menos é mais. A gente aprende a cortar os excessos (ou quase)", disse.

Apesar do relato bem-humorado, Alexandre Nero finalizou sua reflexão contando que um dos filhos chegou febril ao destino de férias da família. "Parece que a Lei de Murphy atua mesmo em todo globo terrestre. Noá chegou no berço da humanidade com febre. Viajar com filhos não é só uma aventura. É uma Sessão da Tarde. Ação, aventura e muita confusão", concluiu ele.

Discreto, Alexandre Nero costuma fazer raras publicações em família. Em 2023, o ator compartilhou em suas redes sociais registros de seu tempo livre em uma viagem ao lado da esposa, Karen Brusttolin, e seus dois filhos, Noá e Inã.

Sem revelar o destino, Alexandre abriu o álbum de fotos da viagem para seus seguidores. No Instagram, ele publicou diversos cliques se divertindo com seus filhos, com direito a visita à cachoeira, passeio de cavalo, jogo de futebol, piquenique, sessões de violão e festa Halloween; confira detalhes!

