Leonardo celebra o sucesso de Maria Flor na internet: ‘Orgulho’

Vovô coruja, Leonardo fala sobre a fama de Maria Flor na internet por causa de sua fofura e espontaneidade

O cantor Leonardo mostrou o seu lado de vovô coruja ao falar sobre sucesso da neta Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, na internet. A menina de apenas 2 anos de idade é dona de um carisma único e esbanja simpatia por onde passa. Tanto que o avô contou que sente orgulho da desenvoltura da neta.

“Fico morrendo de orgulho”, disse ele ao site Portal Leo Dias. Além disso, ele relembrou uma situação inusitada de Maria Flor durante a viagem para as Bahamas com a família.

“Maria Flor esteve nas Bahamas. Conversando com a Margareth, a avó dela. Então, ela estava me explicando ontem que lá nas Bahamas a Maria sentiu falta do glamour. Ela chegada perto do povo e falava ‘oi, flo-flor’, e ninguém interagia com ela. Como o povo não era brasileiro, não interagia com ela. Quando ela chegou ao Brasil, tinha as câmeras, o pessoal ‘Maria Flor, Maria Flor’, ela pulou do colo da babá e saiu correndo, jogando beijo pro povo. Eu não entendo essa menina, não tem nem dois anos de idade”, afirmou ele.

Esposa de Leonardo quer fazer o mesmo procedimento de Anitta

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, surpreendeu ao contar que pode se inspirar em Anitta para fazer uma cirurgia. Nesta semana, a cantora passou por um procedimento estético para remover uma veia saliente que tinha em sua testa. Então, Poliana contou que tem a mesma veia e que fica incomodada.

Com a cirurgia de Anitta, a esposa de Leonardo contou que pensa em fazer o mesmo no futuro e gostou de saber da existência do procedimento. "Gente, todo mundo me perguntando: ‘Poli, você tem essa veia mesmo?’. Tenho, gente. Não é toda hora que aparece, mas eu tenho. Uma hora eu vou colocar ela bem evidente para vocês verem. Quando ela aparece, é um canudão grosso, vocês não tem noção do quanto é incômodo. Ela aparece mais quando estou agitada ou malhando”, disse ela.

E completou: "Às vezes, quando eu vou fazer foto, eu fico um pouco tensa e os fotógrafos falam: Poli, relaxa a veia, relaxa a testa. Eu tenho que respirar fundo e ela vai voltando. Para mim foi uma novidade saber que tem solução para a veia. Eu vou acompanhando os stories da Anitta. Quem sabe em 2025?”.

Leia também: Leonardo chora com homenagem para Leandro em show