Sophie Charlotte e Xamã posam em clima de romance durante viagem

Casalzão! Os atores Sophie Charlotte e Xamã compartilharam fotos românticas em um passeio de barco em Fernando de Noronha

Sophie Charlotte e Xamã iniciaram 2025 em clima de muito romance! Aproveitando os dias de descanso, os atores escolheram Fernando de Noronha para curtir a primeira viagem do ano.

Na noite de segunda-feira, 6, o casal usou as redes sociais para compartilhar alguns registros na ilha paradisíaca. Esbanjando alegria e muito romantismo, Sophie e Xamã foram fotografados trocando beijos durante um passeio de barco com Fernanda Paes Leme, Paulinho Vilhena e seus respectivos companheiros.

Juntos desde que atuaram no remake da novela 'Renascer', da TV Globo, Sophie Charlotte e Xamã vivem um romance discreto e longe dos holofotes. Recentemente, em entrevista ao site 'Gshow', a atriz abriu o coração e falou um pouco sobre a relação com o artista.

Segundo a famosa, atualmente, os dois se sentem mais seguros para compartilhar momentos juntos nas redes sociais. "Torço muito por ele e ele por mim também. A gente está em um momento muito bonito. Então, por que não transbordar para quem está em volta? Que a paixão vale a pena", declarou Sophie, na ocasião.

O cantor também não esconde o quanto está apaixonado pela atriz. Sempre que pode, Xamã faz questão de exaltar o quanto sente orgulho de Sophie e é feliz ao lado dela.

Sophie Charlotte e Xamã - Reprodução /Instagram

Sophie Charlotte surge com Xamã nos bastidores do show de Roberto Carlos

Em dezembro de 2024, Sophie Charlotte se apresentou ao lado de Roberto Carlos no especial de fim de ano do cantor, exibido na TV Globo. Por meio das redes sociais, ela compartilhou um álbum de fotos dos bastidores do show e mostrou a presença do namorado, Xamã.

Em meio aos cliques publicados por Sophie, ela também aparece acompanhada de Dira Paes e Letícia Colin. O trio poderoso fez participação especial na apresentação de Roberto Carlos; confira detalhes!

