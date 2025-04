Valor do salário de Cauã Reymond na Globo é impressionante

Valor do salário de Cauã Reymond na Globo é revelado por colunista e surpreende por ser o dobro do que Bella Campos recebe

O nome do ator Cauã Reymond está dando o que falar na internet nesta semana. Isso porque ele foi alvo de boatos de que teria enfrentado atritos com colegas elenco da novela Vale Tudo, da Globo. Com isso, um detalhe sobre o contrato dele na emissora carioca vazou publicamente: o valor do salário!

Nesta quarta-feira, 16, a colunista Carla Bittencourt participou do programa Fofocalizando, do SBT, e contou qual é o valor do salário de Cauã Reymond. De acordo com ela, o galã recebe R$ 120 mil por mês .

Inclusive, este valor é o dobro do salário de Bella Campos, que também atua em Vale Tudo. De acordo com a imprensa especializada, a atriz recebe R$ 60 mil mensais.

Qual é o salário de um Dummy no Big Brother Brasil?

O personagem Dummy é muito conhecido dos fãs do Big Brother Brasil há algumas edições e sempre aparece durante as provas do reality show. Agora, o valor do salário dos profissionais por trás da fantasia vazou na internet e surpreendeu!

De acordo com o site Observatório da TV, um Dummy ganha um salário entre R$ 3.300 e R$ 4 mil por mês e também benefícios durante a duração do programa no ar, ou seja, quase quatro meses.

Vale lembrar que o Dummy é o auxiliar do apresentador Tadeu Schmidt e da produção do reality show na interação direta com os participantes. Eles aparecem para ajudar na realização das provas e também para passar as orientações nas dinâmicas. O personagem tem uma fantasia que deixa a pessoa irreconhecível e uniformiza a imagem deles, que tem até um jeito característico de se comportar na frente das câmeras.

