Xamã se declara para Sophie Charlotte em momento romântico: 'Feliz'

O cantor Xamã dividiu novas fotos românticas com a namorada, a atriz Sophie Charlotte, durante viagem do casal para Salvador

O amor está no ar! O cantor e ator Xamã usou as redes sociais para publicar uma declaração à namorada, a atriz Sophie Charlotte. Juntos desde que atuaram no remake de 'Renascer', da TV Globo, o casal aproveitou o dia ensolarado de segunda-feira, 2, em Salvador, na Bahia, para curtir uma praia juntinhos.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, Xamã compartilhou uma foto romântica com Sophie, onde os dois aparecem trocando um beijo apaixonado. Como trilha sonora do momento especial, o artista citou um trecho da canção 'Beleza Rara', da Banda Eva.

"Hoje estou feliz e canto, só por causa de você", escreveu Xamã na legenda da postagem. Encantados com o clique do casal, diversos internautas deixaram comentários carinhosos aos dois, desejando sempre muita felicidade.

"Coisa mais linda vocês!", declarou uma seguidora. "Não supero, imagine namorar essa deusa. Xamã, você sabe que venceu", disse outra. "Vocês são lindos demais juntos, casalzão", falou uma terceira. "Lindos! Sejam muito felizes", escreveu mais uma. Em seu Instagram, o cantor ainda dividiu uma foto com a amada na praia.

Recentemente, em entrevista ao site 'Gshow', Sophie Charlotte abriu o coração e falou um pouco sobre a relação com o Xamã. Segundo a famosa, atualmente, os dois se sentem mais seguros para compartilhar momentos juntos nas redes sociais.

"Torço muito por ele e ele por mim também. A gente está em um momento muito bonito. Então, por que não transbordar para quem está em volta? Que a paixão vale a pena", declarou ela, na ocasião.

Sophie Charlotte vibra com vitória de Xamã no Grammy Latino 2024

Vitória! Recentemente, Sophie Charlotte celebrou com entusiasmo a conquista de Xamã no Grammy Latino 2024. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou que acompanhou o parceiro em Miami, onde a cerimônia foi realizada no Grand Ballroom.

Ao lado de Gabriel O Pensador e Lulu Santos, o cantor levou o prêmio de "Melhor Música Urbana em Português" por Cachimbo da Paz 2. "Ganhou o Grammy Latino!", escreveu Sophie nos Stories, orgulhosa. Após a premiação, o casal continuou acompanhando a cerimônia, e Xamã, visivelmente emocionado, não escondeu sua alegria; confira detalhes!

