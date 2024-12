Sophie Charlotte abre álbum de fotos de dia na praia

A atriz Sophie Charlotte abriu um álbum de fotos em suas redes sociais e mostrou um dia de descanso e calmaria na praia

Em suas redes sociais, Sophie Charlotte sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 10, a atriz resolveu mostrar em sua conta no Instagram algumas fotos analógicas que ela revelou recentemente.

Na maior parte dos registros postados, a famosa surgiu renovando o bronzeado em um dia de praia. Sophia ainda posou sorridente usando um biquíni azul.

"Analógicas aleatórias", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Aleatoriamente analógica e linda", escreveu uma internauta. "Uma das mulheres mais lindas do Brasil", elogiou outra. "Natural e linda", comentou uma terceira.

O último trabalho de Sophie Charlotte na TV foi como a Eliana de Renascer, novela exibida este ano pela Rede Globo.

Declaração

O amor está no ar! O cantor e ator Xamã usou as redes sociais para publicar uma declaração à namorada, a atriz Sophie Charlotte. Juntos desde que atuaram no remake de Renascer, da TV Globo, o casal aproveitou o dia ensolarado em Salvador, na Bahia, para curtir uma praia juntinhos.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, Xamã compartilhou uma foto romântica com Sophie, onde os dois aparecem trocando um beijo apaixonado. Como trilha sonora do momento especial, o artista citou um trecho da canção Beleza Rara, da Banda Eva.

"Hoje estou feliz e canto, só por causa de você", escreveu Xamã na legenda da postagem. Encantados com o clique do casal, diversos internautas deixaram comentários carinhosos aos dois, desejando sempre muita felicidade.

"Coisa mais linda vocês!", declarou uma seguidora. "Não supero, imagine namorar essa deusa. Xamã, você sabe que venceu", disse outra. "Vocês são lindos demais juntos, casalzão", falou uma terceira. "Lindos! Sejam muito felizes", escreveu mais uma. Em seu Instagram, o cantor ainda dividiu uma foto com a amada na praia.

Recentemente, em entrevista ao site Gshow, Sophie Charlotte abriu o coração e falou um pouco sobre a relação com o Xamã. Segundo a famosa, atualmente, os dois se sentem mais seguros para compartilhar momentos juntos nas redes sociais.

"Torço muito por ele e ele por mim também. A gente está em um momento muito bonito. Então, por que não transbordar para quem está em volta? Que a paixão vale a pena", declarou ela, na ocasião.

