Sophie Charlotte publica fotos com Xamã em bastidores do show de Roberto Carlos

A atriz Sophie Charlotte compartilhou fotos feitas durante as gravações do especial RC 50, que será exibido nesta sexta-feira, 20

Nesta sexta-feira, 20, é noite de Roberto Carlos na TV e Sophie Charlotte aproveitou para dar spoilers do grande espetáculo. Ela compartilhou um álbum de fotos dos bastidores do show em suas redes sociais, e aparece ao lado do namorado, Xamã, em um dos cliques.

Em outra foto do álbum publicado por Sophie, ela aparece acompanhada de Dira Paes e Letícia Colin. O trio poderoso faz participação especial na apresentação que será exibida nesta sexta. Ainda na publicação, Sophie aproveitou para mostra o look escolhido para participar do show de Roberto Carlos. Ela optou por um vestido branco sóbrio, combinado com algumas joias.

"Ao lado das deusas Dira Paes e Letícia Colin! Vivemos essa emoção indescritível juntas e hoje na TV Globo vamos celebrar todos juntos essa trajetória linda do nosso Rei Roberto Carlos", escreveu Sophie na legenda da publicação.

Declaração

O amor está no ar! O cantor e ator Xamã usou as redes sociais para publicar uma declaração à namorada, a atriz Sophie Charlotte. Juntos desde que atuaram no remake de Renascer, da TV Globo, o casal aproveitou o dia ensolarado em Salvador, na Bahia, para curtir uma praia juntinhos.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, Xamã compartilhou uma foto romântica com Sophie, onde os dois aparecem trocando um beijo apaixonado. Como trilha sonora do momento especial, o artista citou um trecho da canção Beleza Rara, da Banda Eva.

"Hoje estou feliz e canto, só por causa de você", escreveu Xamã na legenda da postagem. Encantados com o clique do casal, diversos internautas deixaram comentários carinhosos aos dois, desejando sempre muita felicidade.

"Coisa mais linda vocês!", declarou uma seguidora. "Não supero, imagine namorar essa deusa. Xamã, você sabe que venceu", disse outra. "Vocês são lindos demais juntos, casalzão", falou uma terceira. "Lindos! Sejam muito felizes", escreveu mais uma. Em seu Instagram, o cantor ainda dividiu uma foto com a amada na praia.

