Rafa Brites impressiona ao abrir álbum de fotos de sua viagem em família

A apresentadora Rafa Brites chamou a atenção ao mostrar as primeiras fotos de sua viagem com o marido, Felipe Andreoli, e os filhos, Rocco e Leon

Rafa Brites chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de sua viagem em família.

A apresentadora viajou para Novo Airão, município localizado na região metropolitana de Manaus, no estado do Amazonas, e chamou a atenção ao mostrar um passeio pelo Rio Negro ao lado do marido, o apresentador Felipe Andreoli, dos dois filhos, Rocco, de sete anos, e Leon, de dois anos, e da sogra, Edy Guimarães.

Além do passeio de barco, Brites mostrou a família se divertindo no rio e admirando o belo pôr do sol. "Rio Negro nos Recepcionando com um portal de arco íris... Pôr do Sol Mágico", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Que esplêndido!", disse uma seguidora. "Que vibe gostosa", escreveu outra. "Esse lugar muda a gente completamente", afirmou uma fã. "Que tesouro de viagem! Vivam tudo!", falou mais uma.

Confira:

Felipe Andreoli e Rafa Brites irão comandar atração da Record juntos

O jornalista Felipe Andreoli e a repórter Rafa Brites são os mais novos contratados da Record. O casal está, oficialmente, no elenco de apresentadores da emissora e, em 2025, estarão à frente de um programa juntos. Os dois estão em projetos especiais da empresa e, já no primeiro semestre, irão comandar a volta do reality show de relacionamento Power Couple Brasil.

Felipe Andreoli é jornalista e humorista e começou a carreira na Record, aos 19 anos, na produção dos programas da madrugada. Também trabalhou na TV Cultura, Rede Gospel, Band e deixou a Globo em outubro após apresentar o Globo Esporte em São Paulo por cinco anos.

Rafa Brites, por sua vez, se destacou como apresentadora na Mix TV, mas foi repórter de Ana Maria Braga no Mais Você e do Vídeo Show (1983-2019), da Globo. Sua última experiência na empresa foi no programa Os Melhores Anos das Nossas Vidas (2018).

