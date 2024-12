Felipe Andreoli e Rafa Brites irão comandar atração da Record juntos

O jornalista Felipe Andreoli e a repórter Rafa Brites são os mais novos contratados da Record para comandar programa no primeiro semestre de 2025

O jornalista Felipe Andreoli e a repórter Rafa Brites são os mais novos contratados da Record. O casal está, oficialmente, no elenco de apresentadores da emissora e, em 2025, estarão à frente de um programa juntos. Os dois estão em projetos especiais da empresa e, já no primeiro semestre, irão comandar a volta do reality show de relacionamento Power Couple Brasil.

Felipe Andreoli é jornalista e humorista e começou a carreira na Record, aos 19 anos, na produção dos programas da madrugada. Também trabalhou na TV Cultura, Rede Gospel, Band e deixou a Globo em outubro após apresentar o Globo Esporte em São Paulo por cinco anos.

Rafa Brites, por sua vez, se destacou como apresentadora na Mix TV, mas foi repórter de Ana Maria Braga no Mais Você e do Vídeo Show (1983-2019), da Globo. Sua última experiência na empresa foi no programa Os Melhores Anos das Nossas Vidas (2018).

Os dois são casados desde 2011 e têm dois filhos: Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2. Juntos, somam mais de 3 milhões de seguidores.

Retorno do Power Couple Brasil

A Record decidiu retomar a produção do Power Couple Brasil depois de duas tentativas frustradas de emplacar o formato original de A Grande Conquista, que já foi apresentado por Mariana Rios e Rachel Sheherazade. O canal manteve os direitos de transmissão do programa de casais, que são da Dori Media, de Israel, mesmo durante o hiato de dois anos. A atração teve seis temporadas até o momento e já foi apresentada por Roberto Justus, Gugu Liberato (1959-2019) e Adriane Galisteu.

