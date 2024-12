Rafa Brites comenta sobre sua saída da Globo: 'Todo mundo me achou louca'

Rafa Brites relembrou a sua saída da Rede Globo e também comentou sobre a decisão de falar abertamente sobre maternidade nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 12, Rafa Brites foi a convidada do podcast PodDelas e relembrou a sua saída da Rede Globo.

"Todo mundo me achou louca. Na época em que eu estava no auge na Globo, fazendo o Mais Você e o Superestar, eu falei 'nossa, gente, só não posso engravidar agora, porque estou com muita coisa. Vou parar a pílula e colocar o DIU'. Aí veio o Rocco, maravilhoso. Tinha que ser ele, tinha que ser assim”, disse ela, relembrando o nascimento do primeiro filho.

A famosa é mãe de Rocco, de sete anos, e de Leon, de dois, frutos do seu casamento com Felipe Andreoli. Rafa também relembrou sua decisão de se dedicar a falar sobre maternidade na internet.

"Aí veio a internet. Quando fui mãe, tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma das primeiras figuras da internet, principalmente internet e TV, que falou de maternidade de uma maneira diferente. Nessa época, era muito romantizado", contou a artista.

Rafa Brites esclarece polêmica

Recentemente, Rafa Brites resolveu esclarecer uma polêmica após afirmar que consegue ganhar o equivalente ao salário que recebia na Globo com apenas um Story no Instagram. Após ser acusada de ‘menosprezar’ a emissora, a jornalista se pronunciou e afirmou que é grata às oportunidades, mas não se arrepende de prosperar financeiramente.

Para quem não viu, a esposa do também jornalista Felipe Andreoli fez a revelação durante sua participação no podcast Iconic Talks. Ao ser questionada se tinha arrependimentos sobre sua demissão da Globo, a jornalista afirmou que não, pois conseguiu crescer financeiramente e hoje ganha o mesmo valor com apenas uma publicidade no Instagram.

"Eu nunca falei isso, mas o meu salário na Globo é um Story meu. Não [me arrependi de ter saído], porque financeiramente eu prosperei muito”, disse a repórter, que também destacou a liberdade para trabalhar em projetos autorais e tempo para se dedicar a vida pessoal como diferenciais do trabalho nas redes sociais: “Não tenho como me arrepender”.

Após a declaração viralizar nas redes sociais, Rafa começou a receber comentários sobre estar menosprezando seu passado na Globo. Em resposta, ela decidiu se pronunciar novamente e afirmou que não está ‘cuspindo no prato que comeu’. Pelo contrário, a jornalista declarou que é muito grata pelas oportunidades e a carreira que construiu por lá.

“Na entrevista, eu falo sobre a gratidão que eu tenho pela Globo e não só pela Globo como empresa, mas por todas as pessoas que eu trabalhei lá. De fato eu estava falando sobre o mercado da internet, que hoje é o mercado que se desenvolveu e com certeza eu ganhei muita visibilidade por estar na Globo”, Rafa esclareceu a polêmica.

Na sequência, a jornalista reforçou que não se arrepende de sua demissão: "Eu não era uma apresentadora famosa, eu ganhava algo que hoje no mercado da internet realmente vale um Stories. Óbvio que eu queria ganhar mais, mas para mim a posição ali era o que eu podia ganhar. Durante aquele tempo fui muito grata ao meu salário e meu plano de saúde”, disse.

“Mas hoje eu não deixaria de ter toda liberdade que eu tenho e a prosperidade financeira que eu tenho para voltar a ganhar aquele salário”, Rafa completou e pediu para não mudarem sua narrativa: “Essa é a história e não envolve nada, nenhum tipo de ingratidão”, afirmou a influenciadora digital, que reforçou que pode retornar a emissora algum dia.

Leia também: Rafa Brites e Felipe Andreoli celebram aniversário de casamento