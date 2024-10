Nathalia Dill mostra momentos especiais em família na Disney

Nathalia Dill está curtindo uma viagem na Disney com o marido Pedro Curvello e a filha Eva. A atriz mostrou alguns momentos nas redes sociais

Atualmente, Nathalia Dill está curtindo uma viagem super especial ao lado do marido Pedro Curvello e da filha Eva, de três anos.

Nesta sexta-feira, 18, a atriz compartilhou em seu Instagram diversos momentos da família curtindo o parque Walt Disney World, localizado em Orlando, nos Estados Unidos.

Nathalia mostrou a filha vestida de princesa no local, aproveitou para comer o famoso sorvete em formato do Mickey e também curtiu o show de fogos no castelo. "Disney", escreveu ela na legenda, adicionando um emoji de castelo.

O último trabalho de Nathalia Dill foi como a Vênus em Família É Tudo, exibida pela Rede Globo. Além disso, a famosa está confirmada como a Valiana em Guerreiros do Sol, novela que deve estrear em 2025 no Globoplay.

Explicação

Recentemente, a atriz Nathalia Dill esteve presente no podcast Papo de Novela para comemorar mais um sucesso na carreira: o papel de Vênus em Família É Tudo. Durante o bate-papo, a famosa compartilhou que a filha, Eva, de três anos, não assistiu a trama. Entenda o motivo.

Esta foi a primeira personagem que a artista deu vida desde o nascimento da pequena, fruto do relacionamento com o músico Pedro Curvello. "Eu fiquei muito feliz com a trama, acho que ela tem uma leveza e ela consegue atingir diversos públicos, diversas faixas etárias... Toca todo mundo, tem essa comédia, tem amor, tem aventura, tem mistério.", analisou.

Apesar da leveza, a trama também possui cenas intensas e, por essa razão, Nathalia ressaltou que a filha não assistiu. "A novela é leve, 'pero no mucho' ('mas não muito', em tradução para o português). A Vênus sofreu, foi sequestrada, brigou... chorou, então, a minha filha não vê, ela se assusta com várias cenas. É uma novela que é leve, mas para minha filha, que é muito pequena, não tanto", esclareceu.