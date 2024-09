Nathalia Dill explica motivo de filha não assistir 'Família É Tudo'

Com sucesso em 'Família É Tudo', Nathalia Dill compartilhou que a filha, Eva, de três anos, não assistiu a trama; entenda o motivo

Nesta quinta-feira, 26, a atriz Nathalia Dill esteve presente no podcast Papo de Novela para comemorar mais um sucesso na carreira: o papel de Vênus em Família É Tudo. Durante o bate-papo, a famosa compartilhou que a filha, Eva, de 3 anos, não assistiu a trama. Entenda o motivo.

Esta foi a primeira personagem que a artista deu vida desde o nascimento da pequena, fruto do relacionamento com o músico Pedro Curvello. "Eu fiquei muito feliz com a trama, acho que ela tem uma leveza e ela consegue atingir diversos públicos, diversas faixas etárias... Toca todo mundo, tem essa comédia, tem amor, tem aventura, tem mistério.", analisou.

Apesar da leveza, a trama também possui cenas intensas e, por essa razão, Nathalia ressaltou que a filha não assiste. "A novela é leve, 'pero no mucho' ('mas não muito', em tradução para o português). A Vênus sofreu, foi sequestrada, brigou... chorou, então, a minha filha não vê, ela se assusta com várias cenas. É uma novela que é leve, mas para minha filha, que é muito pequena, não tanto", esclareceu.

Vale lembrar que, em 'Família É Tudo', Vênus esteve no centro de momentos emocionantes, desde a cena em que foi surpreendida com um pedido de noivado durante um flashmob, até situações mais extremas, como ser sequestrada, dopada e até jurada de morte.

Nathalia Dill confessa grande proteção em criação da filha

A atriz Nathalia Dill abriu o coração e falou um pouco sobre sua experiência na maternidade. Mãe da pequena Eva, de apenas 3 anos, a artista confessou ser bastante protetora quando se trata dos cuidados com a herdeira.

Em entrevista ao site 'Extra', Nathalia, que atualmente está no ar na novela 'Família É Tudo', da TV Globo, contou que já estava inserida no mundo da maternidade bem antes da chegada de Eva, fruto de seu casamento com o produtor musical Pedro Curvello. A famosa ainda destacou que gosta de estar presente em cada fase da menina.

"Muito antes de engravidar, eu acompanhava aquele programa ‘Supernanny’ [exibido no SBT] e gostava de brincar com crianças. Outro dia, eu estava ouvindo um audiolivro sobre neurociência, desvendando o cérebro infantil. Pra mim não é um martírio, acho legal. Mas entendo que tenha mulher que não goste", declarou a atriz.

Ao longo do bate-papo, a artista recordou um breve momento em que algo pior poderia ter acontecido caso não estivesse ao lado da filha. "Sou superparanoica. Outro dia, ela [estava] perto do mar. E meu amigo: 'Senta aqui'. Eu fiquei em pé. Não deu outra: veio uma onda e eu a peguei na hora. Então, me deixem com a minha paranoia (risos)", disse ela.