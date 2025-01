Mônica Martelli abre álbum de viagem e comenta sobre medo e alegrias

Mônica Martelli usou as suas redes sociais para mostrar algumas fotos de sua viagem na neve e brincou sobre o medo de altura

Em suas redes sociais, Mônica Martelli sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 9, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos e vídeos de sua viagem na neve.

Mônica decidiu se aventurar em um teleférico e brincou na legenda sobre o medo de altura. "Tem adrenalina, emoção, diversão, medo, prazer, reza e muita risada. Rezo dois Pai-Nossos na subida, sentada nesse lift/teleférico. Dou risada, entro em pânico e sinto prazer na descida. E rezo uma Ave-Maria dentro da Jacuzzi porque deu tudo certo!!! Estou na fé, no amor e na alegria, que é o que comanda. Férias", escreveu ela.

Menopausa

A CARAS Brasil promoveu o especial CARAS Talk Menopausa, com participações de figuras públicas e anônimas que vivem ou não essa fase importantíssima da vida da mulher. O evento busca levar conhecimento e promover a troca de experiências sobre o tema. Mônica Martelli (56) defende o diálogo sobre a menopausa, assunto que em pleno 2025 ainda é tratado como tabu pela sociedade.

Em sua participação, a atriz celebra a iniciativa da Revista e conta detalhes da sua vivência. A estrela reflete sobre como a velhice ainda é relacionada ao tema e destaca a importância de a mulher se conhecer e se permitir a viver.

"Que bom que a gente está aqui falando sobre menopausa, é muito importante cada vez mais a gente falar, a gente precisa de conhecimento sobre a menopausa, existe um tabu em torno da menopausa. Em uma sociedade onde a mulher não está autorizada a envelhecer, a menopausa tem cheiro de velhice, então a gente não quer ouvir falar. A própria mulher tem muita dificuldade em entrar em contato com seu próprio envelhecimento", afirma.

A estrela chama atenção para como a menopausa foi e é tratada na sociedade e como isso impacta na vida das mulheres entre 45 e 55 anos. "A gente cresceu em uma cultura onde o valor da mulher sempre esteve associado ao corpo e a ser fértil. Então quando a gente chega nessa fase da vida, é como se a gente estivesse chegando no final, no fim do ciclo, já não tem mais jeito, acabou, já não tem mais vida ativa, produtiva e não é dessa forma que acontece."

