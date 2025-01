Mell Muzzillo divide fotos românticas de viagem com Marcello Melo Jr

Casalzão! Os atores Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr aproveitaram o início de 2025 juntos em um viagem a Trancoso, na Bahia

A atriz Mell Muzzillo usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de sua viagem para Trancoso, na Bahia, realizada ao lado do namorado, o também ator Marcello Melo Jr. O casal, que atuou junto no remake de 'Renascer', da Globo, assumiu publicamente a relação no final de 2024.

Em seu perfil oficial no Instagram, Mell abriu um álbum de fotos românticas com Marcello em meio à natureza. Esbanjando romantismo, os pombinhos foram clicados abraçados e trocando beijos durante o passeio.

"Bahia, meu amor", escreveu a artista na legenda. Encantados com os cliques românticos do casal, diversos internautas deixaram inúmeras mensagens carinhosas aos dois nos comentários.

"Lindos, Ritinha e José Bento!", declarou uma seguidora, fazendo referência aos personagens de Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr em 'Renascer'. "Quando tem que ser, simplesmente é!", disse outra. "Exalando a merecedora felicidade, lindezas!", falou uma terceira.

Após fortes rumores de que estariam vivendo um romance, a atriz confirmou a relação à ‘Quem’ em novembro de 2024. "As pessoas sempre têm mania de rotular tudo, e agora, sim, acho que a gente está seguro, por dizer assim. É uma relação sólida. A gente é muito parecido, eu tenho muita admiração. Antes de qualquer coisa é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é incrível, um ser humano incrível, escorpiano, charmoso", declarou Mell.

