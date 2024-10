Marcello Melo Jr encanta ao postar cliques raros dos filhos: 'Família linda'

O ator Marcello Melo Jr encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos com os dois filhos, Maya e Joaquim

Marcello Melo Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quinta-feira, 10, ao compartilhar uma sequência de cliques com seus filhos, Maya, de quatro anos, e de Joaquim, de oito meses.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o ator aparece em diversos momentos com os herdeiros, entre eles, dormindo com o caçula e nas festas de sete e oito meses dele, e com a primogênita e um cachorrinho. Além disso, Marcello mostrou Maya brincando com o irmão.

"Família Melo", escreveu o artista, acrescentando um emoji de coração. O post recebeu diversos comentários. "Ahh cada dia mais lindos", disse uma seguidora. "Tá linda e o garoto, fortão. Parabéns", afirmou outra. "Que família linda", falou uma terceira.

Vale lembrar Maya é filho de Marcello com a psicóloga Dayane Bartoli, e seu filho caçula, Joaquim, fruto de seu antigo namoro com a modelo e influenciadora Clara Diniz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Melo Jr (@marcellomelojr)

Marcello Mello Jr fala sobre saída da Globo

Durante sua participação no quadro 'Lip Sync', do 'Domingão com Huck', da Globo, Marcello Melo Jr anunciou o fim de seu contrato com a emissora e se emocionou ao se despedir depois de mais de uma década de trabalho na casa.

"Esse é o meu último ano na Globo, depois de 15 anos dentro da casa. Mas, calma, nunca é um adeus, é sempre um até logo. Quero agradecer a essa empresa que me deu um espaço maravilhoso, de poder levar a arte de um preto, favelado, que veio da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, e poder realizar um sonho. A melhor forma que eu poderia fechar um ciclo nessa emissora seria junto com vocês, o tempo que a gente fica longe da família para poder se dedicar ao que a gente ama", completou disse ele em um trecho, bastante emocionado. Confira!