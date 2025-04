Esposa de Amado Batista fica surpresa com novo talento do marido

Esposa do cantor Amado Batista, Calita Franciele se surpreende ao descobrir novo talento do marido: ‘Vou contratar você'

Esposa do cantor Amado Batista, Calita Franciele ficou surpresa ao descobrir um novo talento do marido. Na noite de segunda-feira, 14, ele decidiu ajudá-la com o penteado antes de saírem para pedalar na rua e ela ficou encantada com o talento dele.

Nos stories do Instagram, Calita mostrou quando Amado Batista fez um trança no cabelo da amada. Ela achou que o penteado não iria dar certo, mas o resultado a impressionou.

"Quero ver o resultado dessa trança", disse ela. E ele respondeu: "Você vai ver. [Vai ficar] bonitinho para danar. Não precisa contratar a menina para fazer [seu cabelo]". Então, ela brincou: "Tá bom então, vou contratar você para fazer meus penteados a partir de hoje".

Quando ele terminou a trança, ela se surpreendeu. "Rapaz, o bichinho é bom mesmo. Uau! Gente, descobri um dos talentos do Amado. Parabéns, amor", contou.

Esposa de Amado Batista celebra conclusão de curso superior

Recentemente, a Miss Universe Mato Grosso 2024 Calita Franciele, de 23 anos, recebeu o certificado de conclusão de curso superior em Biologia. A esposa de Amado Batista se formou em um centro universitário localizado em São Paulo.

"Quando você percebe que seus esforços e choro não foram em vão", celebrou Calita ao compartilhar com os seguidores a imagem de seu certificado.

