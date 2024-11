Mell Muzzillo surge coladinha com Marcello Melo Jr e se derrete: 'Te amo'

Apaixonados! Mell Muzzillo usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de Mell Muzzillo e compartilhou uma mensagem carinhosa

Os atores Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo estão apaixonados! Nesta terça-feira, 19, a artista usou suas redes sociais para celebrar o aniversário do parceiro e compartilhou uma mensagem carinhosa. Após especulações, ela confirmou recentemente que os dois estão namorando.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece sorrindo ao lado do amado. "Feliz aniversário amor meu! Que a vida siga sendo doce... te celebro, te admiro e te amo!", escreveu. Ela ainda adicionou um trecho da música Velha Infância, de Arnaldo Antunes.

Marcello Melo Jr. e Mell Muzzillo (Reprodução/Instagram)

Mell Muzzillo assume namoro com Marcello Melo Jr

Na última semana, os dois chegaram de mãos dadas na estreia da nova temporada da série Arcanjo Renegado do GloboPlay. E a atriz falou sobre a decisão de esperar para anunciar o relacionamento. "As pessoas sempre têm mania de rotular tudo, e agora, sim, acho que a gente está seguro, por dizer assim. É uma relação sólida", afirmou Mel.

E ela também falou sobre a admiração pelo companheiro. "Todo mundo precisa de um pouco de apoio, todo mundo que é artista. E a gente poder se apoiar e dar suporte um ao outro faz total diferença", analisou.

"A gente é muito parecido, eu tenho muita admiração. Antes de qualquer coisa é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é incrível, um ser humano incrível, escorpiano, charmoso. Estou muito feliz de estar aqui", completou.

Vale lembrar que Mell Muzzillo, de 19 anos, e Marcello, de 36 anos, se conheceram durante as gravações da última novela das 21h, onde formaram um par romântico. Ela deu vida a Ritinha e o artista, José Bento. Rumores de um romance entre eles começaram em meados de junho.

O último romance que Marcello Melo Jr assumiu foi com a modelo Clara Diniz, que deu à luz o segundo filho do ator, Joaquim, em fevereiro deste ano. Ele também é pai de Maya, de quatro anos, que é fruto de sua relação com a atriz e psicóloga Dayane Bartoli.