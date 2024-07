Mel Maia relata novo perrengue em Paris e lamenta: 'Que vergonha'

De novo? Aproveitando as férias em Paris, na França, a atriz Mel Maia acabou se machucando após vivenciar outro perrengue

A atriz Mel Maia mostrou mais uma vez que nem só de glamour se vive em Paris! Passando alguns dias de férias na França, a artista aproveitou a madrugada desta quinta-feira, 18, para marcar presença em uma festa badalada com a amiga, Lívia, que está a acompanhando na viagem.

A diversão, no entanto, acabou gerando um momento de susto para a famosa. Em seus stories no Instagram, Mel explicou que vivenciou um novo perrengue nas ruas de Paris. Após revelar que chegou a ser seguida por homens desconhecidos na rua, ela contou que acabou se machucando na volta ao hotel.

De acordo com a atriz, tudo aconteceu no momento em que ela estava saindo do carro. "Gente, que vergonha. Literalmente botei um pé para fora e caí no chão. Me ralei", declarou Mel Maia, se divertindo com a situação. "Ficou esparramada no chão", complementou a amiga da famosa.

Vale lembrar que, no início da semana, ela revelou que foi impedida de entrar em uma festa do local devido a escolha de seu look. Nas redes sociais, Mel Maia contou que por estar usando tênis, acabou sendo barrada na porta da balada junto com a amiga.

"Simplesmente no lugar em que topamos ir de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa. Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia [amiga] está de boa, só está com decote. Será que é por causa do meu top?", questionou a atriz, mostrando melhor a roupa escolhida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Por que Mel Maia foi barrada em festa? Atriz explicou

A atriz Mel Maia usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 15, para se pronunciar após a repercussão de seu relato em Paris, na França. Mais cedo, a artista, que está no local aproveitando alguns dias de férias, explicou que havia sido barrada em uma balada devido ao seu 'look impróprio'.

Em seu Instagram oficial, Mel contou que passou a receber diversos ataques na web depois de relatar o ocorrido, principalmente sobre sua roupa - composta por uma calça e um cropped. Com isso, ela decidiu esclarecer a situação e revelou o verdadeiro motivo para não ter entrado na festa.

De acordo com a artista, o problema não estava no decote das peças. "Eu tô morrendo com as pessoas me odiando porque não entrei em uma balada ontem. Gente, eu estava de calça jeans e um tênis. E não pode, tem que entrar de salto, a gente não sabia", iniciou a atriz, surpresa com a repercussão do assunto.

"Aqui, nas baladas, só pode entrar de salto, e acho que é mais comum entrar de saia ou vestido, e está tudo bem. Agora a gente sabe que o dress code ideal é esse, não vamos mais errar. As pessoas estão me xingando", continuou Mel Maia, se divertindo com a situação.