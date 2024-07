Mel Maia relata que foi seguida por dois homens em Paris: "Super estranhos"

Nesta terça-feira, 16, a atriz Mel Maia usou as redes sociais para compartilhar que ela e uma amiga foram seguidas por dois homens nas ruas de Paris

Nesta terça-feira, 16, a atriz Mel Maia usou as redes sociais para compartilhar que ela e uma amiga foram seguidas por dois homens nas ruas de Paris. A artista, porém, disse que não se assustou com o episódio e que sabe se defender.

"A gente estava dando uma volta aqui perto da Torre [Eiffel] e tinha alguns turistas em uma rua que fomos para tirar foto. Lá, tinha dois caras super estranhos e senti que estavam olhando para a gente com um olhar de maldade e com o celular apontado. Na hora que a gente foi sair dessa rua, passei olhando para o celular dele para ver se não estavam fazendo nada demais e saí com cara de brava, cara de marrenta mesmo", iniciou ela Stories de seu Instagram.

"E aí a gente foi andando, mas errou o caminho. Nisso que vimos que erramos o caminho e viramos para voltar, [vimos que] os caras estavam seguindo a gente", continuou. Ela contou que sua amiga ficou nervosa, mas admitiu que não se preocupou com a situação. "A gente é brasileira, a gente é carioca e eu sei bater. Faço aula para bater", explicou na sequência.

"Antes que vocês me cancelem, óbvio que temos que tomar cuidado em todas as partes do mundo, que tudo pode acontecer, temos que ficar sempre ligeiros e tal... mas assim gente, nós que somos brasileiras, cariocas, nós somos rataria. A gente sempre sabe onde correr, como bater - nunca bati em ninguém, mas sou precavida por fazer boxe", concluiu.

Veja o relato de Mel Maia:

Mel Maia conta que ela e amiga foram seguidas por homens nas ruas de Paris - parte 1 pic.twitter.com/adYVpfyCOy — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) July 16, 2024