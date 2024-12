Maraisa se emociona ao falar de Marília Mendonça: 'Sempre um buraco'

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, contou como lida com o luto pela morte de Marília Mendonça; artista faleceu em 2021

A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, abriu o coração ao falar sobre a saudade que sente de Marília Mendonça (1995-2021). Em entrevista ao apresentador Marcos Mion, a artista contou como lida o luto cerca de 3 anos após a morte da amiga.

Bastante emocionada, Maraisa ressaltou que não limita a falta de Marília somente com homenagens, uma vez que seu amor pela cantora vai muito além disso. "Vai ser sempre um buraco. Jamais… não consigo falar em palavras", iniciou a irmã gêmea de Maiara.

"Por mais que a gente fale 'vamos homenagear, postar várias fotos', o sentimento de cada um, a dor, ela perpetua. Terão dias que será menor, dias que será maior, e vai ter dias que vamos lembrar e sorrir, e é sempre assim. O resto da vida assim", completou Maraisa.

Marília Mendonça faleceu aos 26 anos em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo. Além da cantora, seu tio, assessor, piloto e copiloto também morreram no local. No dia do ocorrido, a aeronave seguia para Caratinga, onde ela faria um show naquela noite.

O avião atingiu o cabo de uma torre de distribuição e caiu na cachoeira logo depois. A investigação Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) descartou falha mecânica e apontou que aconteceu uma avaliação inadequada do piloto, já que os cabos estavam fora da zona de proteção do aeródromo. Todos os ocupantes do avião morreram na hora em decorrência de politraumatismo contuso.

Maiara revela qual é seu maior sonho

As cantoras Maiara e Maraisa receberam a visita especial de Marcos Mion e bateram um papo bastante sincero com o apresentador da TV Globo na fazenda da dupla, localizada em Aruanã, em Goiás. Ao longo da entrevista, as irmãs gêmeas abriram o coração e falaram detalhes da vida pessoal e profissional.

Em meio a conversa com Maiara, Marcos Mion perguntou à artista sertaneja qual é seu maior sonho. Sincera, a famosa revelou que deseja ser tia. Atualmente, Maraisa está noiva do empresário Fernando Mocó e já revelou planos de engravidar; confira mais detalhes!

