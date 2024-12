Maraisa é pedida em casamento pela 3ª vez e cobra: 'Não vai ajoelhar?'

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, é pedida em casamento pelo empresário Fernando Mocó após adiarem o casamento marcado para outubro

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, foi pedida em casamento pelo empresário Fernando Mocó pela terceira vez na madrugada desta terça-feira, 31, último dia do ano. Na ocasião, o produtor sertanejo entrou no camarim da amada nos bastidores de um show em Goiás e pediu sua mão em noivado na data do aniversário da artista, que completa 37 anos, junto com a irmã gêmea.

O momento foi registrado e compartilhado por meio de um vídeo publicado nos stories do perfil do Instagram de Maraisa.

O casamento estava agendado para o dia 3 de outubro de 2024, mas foi adiado após uma crise com fornecedores da festa.

“Que casar comigo de novo?”, perguntou Fernando. Enquanto ele fazia o pedido, Maraisa disparou:"Não vai ajoelhar?", perguntou ela aos risos. Com um anel em mãos e ajoelhado, a cantora responde: “De novo, amor?! Quero!”, disse. “Que lindo!”, reagiu ao ver o item e ,depois, os dois trocaram alguns beijos.

Confira, abaixo, os registros do momento:

Maraisa é pedida em casamento por Fernando Mocó novamente - Foto: Reprodução/Instagram

Relacionamento

Em setembro do último ano, eles confirmaram o noivado. Em julho deste ano, a cantora e o empresário ficaram separados por cerca de uma semana e chegaram a trocar farpas nas redes sociais, mas reataram o noivado, ainda sem data da cerimônia e festa de casamento divulgada.

"Confirmamos sim, a possibilidade de mudar a data do casamento não está relacionada a uma crise, e sim por falta de fornecedores em Goiânia para a data idealizada", dizia o comunicado.

Fernando tem um filho de seis anos e é dono da rede de lojas de móveis e eletrodomésticos Nosso Lar e da SIM Distribuidora de Peças, que vende itens automotivos. Ele tem 343 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Lá, o empresário compartilha fotos de viagens para destinos nacionais e internacionais.

Natural de Goiás, o empresário já atuou como produtor de nomes do universo sertanejo. Antes disso, tentou carreira também como cantor. Vem daí sua aproximação como figuras como César Menotti & Fabiano, Jorge & Mateus, Cleber & Cauan e Rodolffo Matthaus (o ex-BBB da dupla Israel & Rodolffo), além da própria Maraisa.

