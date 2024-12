Larissa Manoela relembra viagem especial: 'Momentos inesquecíveis'

Larissa Manoela relembrou em suas redes sociais algumas fotos dos momentos especiais que viveu durante uma viagem para a Tailândia

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 5, a atriz aproveitou o momento livre para fazer um TBT. A sigla significa Throw Back Thursday e consiste em postar fotos antigas.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos de sua viagem recente para a Tailândia. Larissa aparece sozinha várias fotos, mas também surgiu em momentos românticos ao lado do marido André Luiz Frambach, com quem teve uma linda renovação de votos no país.

"Quinta feira dia oficial de tbt e de lógico, relembrar os momentos inesquecíveis da Tailândia, já morro de saudades. Que viagem maravilhosa! Já posso voltar quando hein?", escreveu ela na legenda da publicação.

Planos de ter filhos

De férias na Tailândia, André Luiz Frambach se casou com Larissa Manoela pela segunda vez; Recém-saído do ar após atuação elogiada em No Rancho Fundo (2024), o ator optou por uma cerimônia romântica e intimista na praia.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista conta como está a vida de casado com a esposa e revela planos de ter filhos em breve. Apaixonado, ele também afirma surpreender a amada com declarações que reforçam o seu amor por ela.

"Maravilhosa ´a vida de casado]! Eu e a Lari, a gente tem uma relação incrível, é muito unido, conversa muito sobre tudo, é muito transparente um com o outro e se admira demais! Eu acho que isso é a base de qualquer relação, é a base da vida, né? Se você tem uma vida que você tenta levar com amor, com carinho, com respeito ao próximo, consequentemente, a sua vida de casado também tende a ser maravilhosa. Então, realmente, tá sendo maravilhoso, maravilhoso demais", afirma.

Romântico, Frambach busca sempre deixar evidente seu amor por Larissa. Ele disse ter referência da família, o que torna todo o processo natural. Manoela não fica para trás quando o assunto é declaração amorosa, deixa escapar ele.

"Eu acredito que sou sim bastante romântico. Eu cresci com muito romantismo, com muito amor dentro da minha casa, eu cresci vendo muitos filmes de romance que eu gosto muito, então eu acho que o romance é maravilhoso e eu tento sempre fazer muitas surpresas para a Lari e a gente tem isso na nossa relação de querer surpreender o outro, de querer inovar. E querer dar pequenos presentes, não coisas estratosféricas, que eu acho que isso não é sobre o valor, quanto esse presente custou, mas sim o que você pensou quando o comprou", explica.

"A sempre tenta demonstrar o nosso amor, o nosso carinho em objetos, seja em uma carta, seja em uma flor. Enfim, a gente está sempre tentando fazer muitas surpresas para o outro", complementa ele, que sonha em ser pai. No entanto, ambos os artistas estão focados na vida profissional no momento. Após alguns importantes projetos pessoais, o ator conta que a sintonia entre os dois indica a chegada de um primeiro filho.

"Sim, um dos meus maiores sonhos da vida sempre foi ser pai. Primeiro era casar, começar a construir uma família, o que graças a Deus eu já consegui. Não em breve, porque temos muitas coisas para acontecer, mas os próximos passos com certeza serão uns filhinhos. Nós já temos os nossos filhos peludos e teremos nossos filhos, mas mais para frente. A gente agora está muito focado na nossa carreira, pois quando a gente tiver nossos filhos, a gente quer realmente dar um timezinho, nem que seja pequeno, para poder realmente cuidar, acompanhar o crescimento dos nossos filhos, poder realmente ter essa relação familiar e aí depois voltar ao trabalho. Então pra isso, pra gente ter esse tempo, a gente precisa trabalhar bastante agora. Somos novos, então tem muito tempo pra acontecer", conclui o ator.

