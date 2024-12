Bruna Griphao volta à carreira de cantora: 'Confiante e com profissionais que admiro'

A ex-BBB Bruna Griphao anunciou novos lançamentos dando continuidade a carreira de cantora; Atriz revelou que lançará EP com seis faixas inéditas

Nesta quarta-feira, 11, Bruna Griphao surpreendeu seus fãs ao contar o novo passo de sua carreira. Isso porque a ex-BBB revelou ao Gshow que muito em breve lançará um novo projeto musical.

O projeto contará com seis músicas inéditas, este será seu primeiro EP após o lançamento de dois singles em 2023. "Me juntei com profissionais que admiro, que o mercado da música já conhece e têm trabalhos respeitados. Isso faz com que eu me sinta mais segura e confiante, estou cercada de pessoas que gosto do trabalho e tenho admiração", contou.

Vale lembrar que Bruna iniciou a carreira musical quando estava confinada no BBB 23, quando lançou “Bandida” e “Queimar”, mas depois focou mais em outros setores de sua vida. A cantora revela que, mais de um ano depois dos lançamentos, se sente confiante em voltar por, agora, ter mais tempo para planejar e organizar a carreira musical.

Distúrbios alimentares

A atriz Bruna Griphao abriu o coração e fez algumas revelações pessoais a respeito de sua saúde e bem-estar. Atualmente com 25 anos, ela iniciou a carreira nas telinhas ainda criança. Em 2009, a artista atuou em Bela, a Feia, da Record, sua primeira novela.

Com a vida profissional em ascensão, a ex-participante do BBB 23 passou a receber uma onda de pressão para manter um 'corpo perfeito'. Em entrevista à Quem, Bruna, que desenvolveu distúrbios alimentares ao longo de sua vida, revelou que antes da fama se sentia muito bem com seu físico.

"Até para mim, que sou uma menina padrão: durante a minha fase entrando na minha vida adulta fui colocada como modelo fitness, e essa pressão foi prejudicial. Me colocou em um lugar que eu tinha que estar perfeita para as pessoas. Se eu não estivesse, ia perder aquele posto e ser ofendida - como já aconteceu várias vezes", declarou ela.

Em seguida, Bruna Griphao reforçou novamente que nunca realizou procedimentos estéticos e afirmou não se incomodar em desmentir informações a respeito de mudanças em seu corpo, uma vez que isso acontece com frequência. "Eu, que sempre malhei minha vida inteira, nunca fiz uma cirurgia plástica", disse.

E completou: "Eu nunca fiz uma cirurgia plástica. Pode cair um raio em cima de mim se eu estiver mentindo. A única cirurgia no meu corpo é no meu joelho". Ao longo da entrevista, Bruna Griphao ainda explicou que a cobrança por um ‘corpo perfeito’ desencadeou distúrbios alimentares.