Fofos! Marcando presença no cruzeiro 'Belo em Alto-Mar', namorada do cantor usou as redes sociais para declarar admiração pelo artista

O amor está no ar para o cantor Belo! Nesta quarta-feira, 11, a influenciadora digital Rayane Figliuzzi, atual namorada do artista, usou as redes sociais para declarar sua admiração pelo amado após prestigiar o show de Belo na noite da última terça-feira, 10.

Ray está presente no cruzeiro 'Belo em Alto-Mar' e não deixou de exaltar o talento do cantor. "No meu show favorito", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Confira:

Namorada de belo se declara após receber serenata em navio. Foto: Reprodução/Instagram

Quem é a nova namorada de Belo?

A nova namorada de Belo apareceu nesta terça-feira, 10, dia em que o cantor embarcou em seu navio temático. Apontada como a nova companheira do artista, Rayane Figliuzzi, de 27 anos, surgiu com ele no cruzeiro e está recebendo tratamento vip.

Conforme informações divulgadas pelo colunista do UOL, Lucas Pasin, que está no navio, a moça chegou de helicóptero e se hospedou na cabine mais cara do cruzeiro. A eleita do famoso ainda estaria sendo chamada de "primeira-dama".

Em sua rede social, Rayane postou fotos tiradas na varanda da cabine e colocou a localização de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. "Day 1", escreveu e marcou o perfil de Belo em Alto Mar. Em sua biografia, a moça se diz empresária, atriz modelo e mãe de um menino chamado Zion, de 3 anos.

É bom lembrar que Belo não assumiu algum relacionamento desde o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, anunciado em abril deste ano. Nas últimas semanas, com a estreia de seu documentário no Globoplay, a separação voltou a ser assunto, principalmente após a musa fitness apontar o verdadeiro motivo do término.

