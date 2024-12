Virginia posa com a mãe em viagem nas Bahamas: 'Colecionando memórias'

A influenciadora Virginia presenteou a mãe, Margareth Serrão, com uma viagem especial de aniversário para as Bahamas

A influenciadora digital Virginia Fonseca está aproveitando cada momento de sua viagem especial para as Bahamas. A apresentadora do SBT desembarcou no local com a família na sexta-feira, 6, para comemorar em grande estilo o aniversário da mãe, Margareth Serrão, que completará 59 anos de vida.

Por meio das redes sociais, Virginia tem compartilhado com seus quase 52 milhões de seguidores detalhes da estadia em um hotel luxuoso, com direito a piscinas privadas e suítes chiquérrimas. Neste sábado, 7, a famosa publicou em seu perfil no Instagram um registro curtindo o dia ensolarado ao lado da matriarca.

Esbanjando alegria, Virginia Fonseca e Margareth Serrão posaram sorridentes para a câmera enquanto aguardavam a chegada do café da manhã, consumido por elas em frente ao mar. "Colecionando memórias com a Margaretona! Sabadou, que Deus abençoe nosso dia", escreveu ela na legenda da postagem.

Além de Margareth Serrão, Virginia também está aproveitando a viagem ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, os três filhos do casal, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 3 meses, e dos amigos Herbert Gomes e Lucas Guedez.

Confira a foto de Virginia com a mãe nas Bahamas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Mãe de Virginia ganha bolo personalizado antes de viagem dos sonhos

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na sexta-feira, 6, para mostrar detalhes da viagem em comemoração ao aniversário de sua mãe, Margareth Serrão. Além de camisetas personalizadas, a esposa de Zé Felipe compartilhou que a matriarca ganhou também um bolo especial.

Nas fotos compartilhadas no feed do Instagram, Margareth aparece sorridente com um bolo decorado com o número "59" e a palavra "Margara", além de flores coloridas. O doce também foi enfeitado com uma boneca com uma roupa rosa e uma caneca de chopp; confira detalhes!

Leia também: Virginia Fonseca se surpreende com pedido da filha, Maria Alice: 'Cadê a cruz?'