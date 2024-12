Qual é a nova tatuagem de Larissa Manoela? Significado é especial

Larissa Manoela faz nova tatuagem após viagem inesquecível com o marido e eterniza na pele um detalhe especial do amor deles. Saiba o que é

A atriz Larissa Manoela fez uma nova tatuagem! Nesta segunda-feiram 2, a estrela revelou qual é a sua nova tattoo e ainda conto o significado especial.

Ela decidiu eternizar em sua pele um detalhe de sua viagem romântica com o marido, André Luiz Frambach, para a Tailândia, na Ásia. Os dois viveram um momento especial qual ele a pediu em casamento novamente. Desta vez, o pedido aconteceu durante o Festival das Lanternas.

Por isso, Larissa desenhou lanternas na tatuagem em seu tornozelo. Inclusive, ela fez o desenho inspirado nas lanternas que aparecem na animação Enrolados, da Disney.

“Não tinha como não eternizar na minha pele um dos momentos mais mágicos que já vivi e que era meu sonho, agora realizado. As lanternas andarão comigo”, disse ela.

Renovação dos votos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

Casados há 11 meses, os atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach tiveram uma segunda cerimônia para celebrarem o amor deles. Após alguns dias do segundo pedido de casamento do amado durante a viagem que estão fazendo pela Tailândia, a famosa apareceu com o eleito realizando um novo casamento no dia 27 de novembro.

Aproveitando a paisagem paradisíaca do local, os pombinhos apaixonados surgiram com roupas brancas e flores para renovarem os votos mais uma vez. Radiantes com a oportunidade de se casarem novamente em outro lugar, os artistas posaram sorridentes e trocando várias carícias enquanto colocavam as alianças.

"Não existe limite para celebrar o amor… Thailand - Krabi", escreveu Larissa Manoela ao aparecer em seu segundo casamento com o marido.