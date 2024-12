Maria Flor surpreende Virginia Fonseca em diálogo: 'Tem não'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou um diálogo com a filha Maria Flor, de dois anos, e se surpreendeu com uma fala da pequena

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses.

Nesta quarta-feira, 11, a digital influencer postou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece conversando com a filha do meio e se surpreendeu ao ver Maria Flor falando como se tivesse um bebê na barriga da mãe.

"Oi Josézinho", disse a pequena. "Não, não tem José mais não", respondeu Virginia. "Olha, o Josézinho está aqui", continou Flor. "Não tem José aqui não, ele já nasceu", ressaltou a famosa. No final, Maria Flor ainda deu um beijinho na barriga da mãe.

Dieta

A influenciadora digital Virginia Fonseca decidiu fazer um desabafo aos seguidores na terça-feira, 10. Com um prato de ovos, a apresentadora revelou que sente "muita vontade" de comer doce. Isso porque a famosa está em um regime alimentar restrito para recuperar a forma após nascimento do terceiro filho, José Leonardo, seu consumo diário de ovos gira em torno de 20 unidades.

"Galera, estou com uma vontade de doce. Vocês não estão entendendo", começou o desabafo ao mostrar que havia um bolo em sua frente e mais guloseimas no local. "Tem a sorveteria que eu levei a Maria Alice e a Maria Flor e eu filmei para vocês... Eu amo sorvete", disse.

"Eu parei de comer doce porque estava realmente viciada!" , pontuou.

"Todas as refeições eu tinha que comer um doce depois: café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta... Passei pelo período de abistinência e eu tenho medo de comer um pouquinho e voltar nesse vício louco. Eu deixo de comer salgado para comer doce e eu não quero isso de novo. Mas estou com muita vontade", desabafou nos stories do Instagram.

