Vanessa Lopes se reconecta consigo mesma em viagem a Orlando: ‘Minha criança interior’

A CARAS Brasil obteve fotos exclusivas da ex-BBB Vanessa Lopes curtindo férias em Orlando, nos EUA; ela vai passar o Natal por lá com a família

A influenciadora digital Vanessa Lopes (23), participante do BBB 24 , está curtindo férias com a família e os amigos em Orlando, nos Estados Unidos, desde a semana passada. A CARAS Brasil obteve fotos exclusivas da famosa, que falou do quanto está se divertindo nesses dias de descanso. Ela pretende passar o Natal por lá, na companhia da mãe, Liziane Lopes (45), do pai, Alisson Ramalho (43), e da irmã mais nova, Alicia Lopes (13).

"Aqui realmente é um lugar mágico, onde me reconecto com a minha criança interior e me divirto muito, ainda mais quando estou com pessoas especiais que eu amo. Vamos aproveitar muito todos os passeios, mas também vamos descansar e nos preparar para 2025, pois ano que vem promete muitas novidades, estou animada!", conta Vanessa.

Na última sexta-feira, 6, Vanessa compartilhou, por meio de suas redes sociais, uma ideia inusitada para não confundir as malas em esteiras de aeroportos. Ela apostou em capas com as fotos do dono para identificar seus pertences e divertiu seus seguidores.

"Nada de malas iguais na esteira! Agora todo mundo sabe que essa bagagem é nossa. Salva a ideia e separa as fotos da sua família, certeza que eles vão amar KAKAKAKKA", escreveu a influenciadora, na legenda da publicação feita no Instagram. "Kkkkkk amei", declarou a ex-BBB Isabelle Nogueira (31) nos comentários.

UM ANO DE NAMORO

Vanessa Lopes e o cantor recifense Lucas Mamede (22) comemoraram um ano de namoro no último dia 2. A influenciadora usou as redes para relembrar diversos momentos do casal e escrever uma declaração romântica. “Um ano atrás, eu recebi dois presentes (…) A música santo cupido de presente e o prazer e a honra de ser sua namorada”, falou.

Na publicação, ela mostrou alguns momentos especiais ao lado do amado; como quando se divertiram juntos na praia e em festas temáticas. “A terceira foto foi a primeira foto tirado nossa e ainda nem tínhamos ficado mas pelo visto já sabiam que ia dar em algo, só não imaginávamos que fosse ser tão intenso e verdadeiro! Te amo do fundo do oceano até o infinito e além meu menino lobo”, disse a ex-BBB.

Lucas também se declarou para Vanessa, nos comentários do post: “Estou sonhando! Faz isso comigo não, Moaninha. Fico besta só de pensar em tudo que vivemos e ainda vamos viver! Eu te amo do fundo do oceano até o infinito e além”.

Leia também:Vanessa Lopes movimenta a web com vídeo ao lado de Will Smith