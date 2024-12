Na companhia do marido, Sasha Meneghel curte viagem ao Ceará: “Muito feliz”

Fofos! Sasha Meneghel escolheu uma praia paradisíaca para curtir momento ensolarado com o marido, João Lucas; Veja as fotos

Sasha Meneghel está curtindo alguns dias no Ceará ao lado do marido, João Lucas. No último sábado, 7, a estilista usou as redes sociais para reunir alguns registros da viagem especial e encantou os seguidores com paisagens da praia paradisíaca.

"Fui muito feliz no Ceará”, declarou a filha de Xuxa Meneghel na legenda da publicação. Nas imagens, Sasha surgiu de biquíni enquanto aproveitava o destino, além de registrar um momento carinhoso com o marido e um pôr do sol admirável. “Linda, te amo”, comentou o cantor João Lucas.

Nos comentários, não faltaram elogios dos fãs. "Gostei da paisagem!", disse uma seguidora. "Linda", ressaltou outra. "Parecendo a Barbie, muito linda", declarou mais uma.

Veja os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha Meneghel relata desespero ao cometer gafe em casamento de Lucas Rangel

A modelo e empresária Sasha Meneghel abriu as portas do apartamento onde mora com o marido, o cantor João Lucas, e recebeu Lucas Rangel para realizar um tour pelo local. Ao longo do bate-papo com o influenciador digital, a jovem recordou um grande perrengue que vivenciou recentemente.

No dia 11 de novembro, Rangel subiu ao altar com Lucas Bley e oficializou a união em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. A festa contou com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo Sasha e João.

A filha de Xuxa Meneghel, no entanto, revelou que acabou cometendo uma gafe no casamento. Acontece que os noivos escolheram a cor preta para as madrinhas e, por isso, pediram para que os convidados não usassem vestimentas no tom. Sasha, no entanto, não se atentou ao detalhe e acabou escolhendo um vestido da cor exclusiva.

"Não estava vendo nenhum pretinho básico, e fui dando um passo para trás. Falei para o João [Figueiredo]: 'Tem alguma coisa errada'", contou Sasha Meneghel, explicando que só se deu conta do erro quando já estava no local da festa. Em seguida, ela contou que foi reler o convite de casamento com atenção.

"Estava muito claro: use o que quiser, menos preto. Comecei a derreter na cadeira, me abaixando, sem saber para onde ir", relembrou a modelo. O problema foi resolvido após Sasha acionar um motoboy com um novo vestido na cor marrom para, então, poder curtir a cerimônia dos amigos.