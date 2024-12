Kate Middleton quer fazer as pazes com Harry mesmo com risco 'fúria' de William

‘A vida é curta demais para desavenças familiares’, explicou especialista sobre o posicionamento de Kate Middleton em relação ao cunhado

Kate Middleton quer fazer as pazes com o príncipe Harry, mesmo com a “fúria” do marido dela, príncipe William, em relação ao irmão mais novo. Os planos de reaproximação por parte da duquesa foram revelados por Katie Nicholl, especialista na Família Real Britânica e autora de vários livros focados em diferentes membros da realeza.

“A Kate foi atacada diretamente pelo Harry, ele disse coisas hostis sobre ela, trouxe os filhos dela para a discussão”, afirmou Nicholl em depoimento noticiado pelo site da revista inglesa OK! Magazine. “Acho que o Príncipe de Gales [William] segue muito, muito furioso e chateado, o sentimento é de traição”.

“A Princesa de Gales [Middleton] possivelmente ainda está aberta a alguma forma de reconciliação”, declarou a especialista. “Acho que ainda é tudo muito cedo, mas quando você passa por algo como um diagnóstico de câncer e uma jornada desse tipo como ela, você confronta a própria mortalidade e compreende que a vida é curta demais”.

Middleton foi diagnosticada com câncer no início de 2024, pouco depois do rei Charles III também ser diagnosticado com a mesma doença. Enquanto o monarca segue em tratamento, a esposa do Príncipe William encerrou suas sessões de quimioterapia no último mês de setembro.

Katie Nicholl completou seu raciocínio dizendo: “A vida é curta demais para brigas e desavenças familiares. E talvez esse seja um papel a ser exercido por ela [Middleton] nessa briga, porque a Família Real é vista como um símbolo de unidade”.

Vale lembrar que o caçula do rei Charles renunciou às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020. Desde então, ele e a esposa, a atriz e Duquesa Meghan Markle, já fizeram várias críticas públicas e ataques à monarquia. Eles os criticaram em entrevistas e programas de TV, com o príncipe dobrando suas apostas ao publicar seu livro de memórias, ‘O Que Sobra’, em janeiro de 2023.

Kate Middleton: Fé da princesa aumentou após diagnóstico de câncer

A princesa de Gales Kate Middleton viu a sua fé ficar ainda mais forte após receber o diagnóstico de câncer em 2024. De acordo com a revista People, o biógrafo Robert Hardman, especialista na realeza, contou que a esposa do príncipe William ficou ainda mais interessada em assuntos sobre a fé após enfrentar a doença de frente.

Ele citou que a família real intensificou sua esperança, mas William segue sendo um homem moderno e que fica envergonhado com certos rituais religiosos. Inclusive, o especialista contou que existem boatos de que o príncipe poderia abdicar do título de líder da igreja quando se tornar rei, que é um título que pertence à família real há século; confira detalhes!