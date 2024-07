Juliette faz homenagem emocionante à irmã, que faleceu aos 17 anos

Em Fernando de Noronha com o namorado, Juliette aproveitou o passeio para realizar uma bela homenagem à irmã, Julienne; confira

A cantora e influenciadora digital Juliette usou as redes sociais no domingo, 28, para dividir com os seguidores uma novidade bastante especial. Ela, que está aproveitando alguns dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado do namorado, Kaique Cerveny, contou que fez uma homenagem à irmã, Julienne, que faleceu em 2007.

O momento aconteceu enquanto a campeã do BBB 21, da Globo, realizava um passeio para observar as aves da ilha junto com o projeto social local 'Aves de Noronha'. Juliette, então, batizou um pássaro com o nome da irmã e mostrou o certificado para os fãs em seus stories no Instagram.

A ave escolhida pela famosa se trata de um pássaro da espécie Juruviara-de-noronha, também conhecido como sebito-de-noronha. Em 2021, a ONG nomeou uma ave da mesma família com o nome da influenciadora em sua homenagem. Esta foi a primeira vez que Juliette conheceu o local.

"Juliette foi uma das primeiras aves batizadas pelo 'Aves de Noronha'. Hoje, as Juliettes se encontraram para lembrar que essa história de luta já está sendo e será ainda mais marcada com vitórias", escreveu a ONG em uma publicação nas redes sociais.

Juliette batiza pássaro com nome da irmã - Foto: Reprodução / Instagram

Julienne faleceu em decorrência de um AVC causado por um aneurisma. Durante sua passagem no reality show da Globo, a artista sempre falou sobre a irmã e se emocionou diversas vezes ao recordar momentos especiais ao seu lado. No documentário da Globoplay sobre sua trajetória, ela contou o quanto sofreu com a partida precoce da jovem.

"O mundo parou. Eu não sentia mais nada. Perdi a minha fé, perdi tudo. E a minha mãe, coitada, ela ficava desesperada. Todos os dias, ela ia chorar na minha cama, pedindo para eu não fazer isso, porque ela não ia aguentar perder duas filhas, e eu não tinha escolha, ia matar a minha mãe também e não queria fazer isso com ela. Aí engoli no seco e falei: 'Vou viver'", contou Juliette, na ocasião.

