Namorado de Juliette abre álbum de fotos em Noronha

Kaique Cerveny, namorado de Juliette Freire, mostrou diversas fotos românticas da viagem dos pombinhos por Fernando de Noronha

Atualmente, Juliette Freire e o namorado Kaique Cerveny estão curtindo uma viagem super romântica em Fernando de Noronha. Nesta sexta-feira, 26, o rapaz compartilhou em sua conta no Instagram diversas fotos da viagem.

Kaique posou para algumas fotos abraçadinho com a amada e também mostrou as paisagens paradisíacas do local. Nas imagens, Juliette surgiu com um biquíni verde-água com uma blusa transparente por cima e shorts jeans. Na legenda, Kaique colocou apena os emojis de coração e coqueiro.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Nossa, todo respeito Ju, mas seu namorado podia ser proibido de fazer uma coisa dessa com a gente", brincou uma internauta. "Sinceramente não sei qual é a melhor paisagem", escreveu outra. Uma terceira internauta ainda fez um pedido para lá de ousado ao casal. "Não demore de ter os pimpolhos não, por favor", pediu a internauta.

Muito amor

Atualmente, Juliette Freire está curtindo uma viagem para Fernando de Noronha acompanhada pelo namorado Kaique Cerveny e tem compartilhado muitos registros nas redes sociais.

Na quinta-feira, 25, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma série de fotos da viagem especial. Em uma das imagens, Juliette surgiu sorridente agarradinha com o amado. Em outra, a beldade mostrou sua boa forma ao posar com um vestido transparente e biquíni por baixo. "Noronha", escreveu Juliette na legenda, acompanhado por um emoji de coração.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 230 mil curtidas e milhares de comentários dos seguidores. "Vocês dois são lindos demais", escreveu uma internauta. "Vocês combinaram com a beleza de Noronha", comentou outra. "Como pode ser tão linda assim? Maravilhosa", elogiou uma terceira.

