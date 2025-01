Juliana Paes mostra registro das férias: 'Recarregando'

Curtindo uma viagem para a Suíça, a atriz Juliana Paes fez questão de compartilhar alguns registros das férias em suas redes sociais

Em suas redes sociais, Juliana Paes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem para a Suíça e tem mostrado diversos registros. Nesta sexta-feira, 17, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos do hotel onde escolheu ficar hospedada durante as férias.

Em uma das fotos, Juliana surgiu sorridente usando um maiô preto após curtir uma piscina com uma vista paradisíaca.

"Recarregando", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Diva", escreveu uma internauta. "Maravilhosa, que lugar lindo", disse outra. "Muito linda", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Juliana Paes foi como a Bruna em Vidas Bandidas, série disponível no Disney+.

Fim das novelas?

Desde que encerrou seu contrato fixo com a Globo em 2022, Juliana Paes tem se dedicado a outros produtos do audiovisual e ficado um pouco distante das novelas. Dona de papéis marcantes, a artista opina, em entrevista à CARAS Brasil, sobre a possibilidade de seu retorno aos folhetins.

"Os dois últimos trabalhos foram no streaming e me deram um grande prazer tanto fazendo quanto pelo retorno de público e crítica. Muito do que sei, aprendi fazendo novelas e por isso nunca digo que não voltarei a fazê-las porque sempre gostei", explica Juliana Paes.

A atriz esteve no elenco das séries Vidas Bandidas(Disney+) e Pedaço de Mim(Netflix) —história que ganhou destaque no cenário nacional e internacional. Seu último papel em novela foi no remake de Renascer(2024), em que interpretou Jacutinga na primeira fase da trama. Ela foi convidada para reviver a personagem na reta final do folhetim, porém, não aceitou a proposta.

"Confesso que hoje os projetos com duração mais curta tem sido mais atraentes, tem representado um desafio novo", acrescenta a artista. Ela também aproveita para dizer que já tem projetos para 2025, porém, faz mistério sobre o que vem por aí. "Se tudo der certo começamos a filmar no início do ano, mas ainda não estão assinados… só conto quando tenho certeza [risos]."

