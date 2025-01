Juliana Paes opina sobre retorno às novelas: 'Projetos com duração mais curta tem sido atraentes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juliana Paes comenta sobre fase atual de sua carreira e conta seus planos para o começo de 2025

Desde que encerrou seu contrato fixo com a Globo em 2022, Juliana Paes(45) tem se dedicado a outros produtos do audiovisual e ficado um pouco distante das novelas. Dona de papéis marcantes, a artista opina, em entrevista à CARAS Brasil, sobre a possibilidade de seu retorno aos folhetins.

"Os dois últimos trabalhos foram no streaming e me deram um grande prazer tanto fazendo quanto pelo retorno de público e crítica. Muito do que sei, aprendi fazendo novelas e por isso nunca digo que não voltarei a fazê-las porque sempre gostei", explica Juliana Paes .

A atriz esteve no elenco das séries Vidas Bandidas(Disney+) e Pedaço de Mim(Netflix) —história que ganhou destaque no cenário nacional e internacional. Seu último papel em novela foi no remake de Renascer(2024), em que interpretou Jacutinga na primeira fase da trama. Ela foi convidada para reviver a personagem na reta final do folhetim, porém, não aceitou a proposta.

"Confesso que hoje os projetos com duração mais curta tem sido mais atraentes, tem representado um desafio novo", acrescenta a artista. Ela também aproveita para dizer que já tem projetos para 2025, porém, faz mistério sobre o que vem por aí. "Se tudo der certo começamos a filmar no início do ano, mas ainda não estão assinados… só conto quando tenho certeza [risos]."

Juliana Paes encerrou o contrato com a Globo após 21 anos de casa. À época, ela estava prestes a estrear no remake de Pantanal (2022) como a personagem Maria Marruá, e deixou claro que continuaria a parceria com a emissora.

