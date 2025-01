Juliana Paes arranca elogios com registros de mergulho em Fernando de Noronha

Que linda! Em novos registros nas redes sociais, a atriz Juliana Paes surgiu deslumbrante em dia de mergulho em Fernando de Noronha; confira

Nesta quinta-feira, 2, Juliana Paes esbanjou beleza nas redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz abriu registros de um dia de mergulho e não faltaram elogios dos fãs na publicação.

Nas fotos, Juliana surgiu deslumbrante desfrutando das águas cristalinas do destino, além de exibir a boa forma enquanto aproveitava o cenário paradisíaco.

Nos comentários, os fãs ficaram admirados com a beleza da famosa. "Que perfeição", disse uma seguidora. "Uau!!! Que lindeza!!!! Sereissima", ressaltou outra. "Completando as belezas de Noronha", declarou mais uma.

Juliana Paes sobre primeiro Natal sem o pai

Juliana Paes viveu um 2024 marcante: a famosa alcançou grande sucesso, no Brasil e internacionalmente, com seus trabalhos, porém, também passou pela perda do pai, Carlos Henrique Paes, em janeiro. Na reta final do ano de 2024, a atriz refletiu sobre o primeiro Natal sem seu grande amigo e maior incentivador.

"Esse Natal será difícil, o primeiro sem o meu pai perto de mim. Me pego pensando em quais emoções vou embarcar, porque ele sempre foi meu grande incentivador, fã, amigo… meu lugar de amor incondicional no mundo. É difícil demais perder esse lugar", diz Juliana Paes, à CARAS Brasil. "Mas a vida é esse perde e ganha. Foi um ano especial com prêmios e reconhecimento."

Nos últimos meses, artista conquistou diversos países com sua personagem na série Pedaço de Mim (Netflix), esteve no remake de Renascer (Globo) e brilhou novamente em uma produção para o streaming com Vidas Bandidas (Disney+). "Papai estaria feliz e exultante, mais do que eu mesma. Acredito que ele está sentindo isso de onde está."

