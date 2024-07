Ingrid Guimarães mostra fotos inéditas de passeio com a filha em Londres

Em Londres, a atriz Ingrid Guimarães abriu o álbum de fotos de um momento especial ao lado da filha: 'Às vezes ela topa'

A atriz Ingrid Guimarães está aproveitando bastante alguns dias de folga em Londres, na Inglaterra. Ela, que viajou junto com a amiga e também atriz Mônica Martelli, já reencontrou a filha, Clara, que está no local realizando um intercâmbio. Através das redes sociais, a artista encantou os seguidores ao mostrar fotos inéditas de um passeio especial das duas.

Em seu Instagram oficial, Ingrid publicou uma sequência de registros do momento ao lado da herdeira. Esbanjando alegria, as duas surgiram juntinhas enquanto andavam pelas ruas de Londres. "Sim, às vezes ela topa caminhar comigo por aí...", escreveu a famosa na legenda do post.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores de Ingrid Guimarães fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à dupla. "Momentos como esse são verdadeiros privilégios!", declarou uma internauta. "Que delícia de passeio", destacou outra. "Lindo lugar e com vocês ficou perfeito", disse uma terceira.

Recentemente, Ingrid Guimarães teve um perrengue revelado por Mônica Martelli. Em uma publicação nas redes sociais, a humorista contou que a amiga perdeu o celular e mobilizou todo o restaurante para encontrar o aparelho.

"Gente, a Ingrid não está nem meia hora em Londres e já perdeu o celular, esqueceu o guarda-chuva no restaurante e perdeu o celular de novo. Não sei como vamos fazer, a gente passa o dia todo catando o que perdemos", se divertiu Mônica Martelli, em um trecho.

Vale lembrar que as filhas de Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estão juntas em Londres realizando um intercâmbio.

Semelhança de Ingrid Guimarães com a irmã rouba a cena

Em junho deste ano, a atriz Ingrid Guimarães agitou as redes sociais ao mostrar um álbum de fotos com sua irmã, Sigrid Guimarães. Ela fez um post para homenagear a irmã em seu aniversário, completado dia 1º, e os fãs ficaram surpresos com a semelhança física entre elas.

Na legenda, Ingrid brincou com o quanto elas são parecidas. "São gêmeas? Não, mas são um pouco, sim. De alma, de alegria de viver. Hoje é dia dessa geminiana típica, que qualquer coisa que você chama ela topa feliz, qualquer assunto ela se interessa, qualquer BO ela ouve com atenção. Vendida igual a mim para assuntos de alegria. Com a diferença que ela acorda, coloca um salto e cuida da vida de muita gente. Eu acho muito incrível ter irmã que é CO de empresa, que vive num meio tão masculino e preserva além de tudo a doçura . Parabéns Sigrid. Te amo", afirmou ela; confira os registros!