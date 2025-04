Maisa Silva esbanja beleza e estilo ao ser flagrada na praia; veja as fotos

Curtindo praia da Reserva, no Rio de Janeiro, Maisa Silva esbanja beleza e simpatia ao surgir usando biquíni estiloso em aparição em público

A atriz Maisa Silva esbanjou beleza e simpatia neste sábado, 19, ao ser flagrada na praia da Reserva, no Rio de Janeiro. No ar na novela da seis, Garota do Momento, a intérprete de Bia encantou ao fazer sua aparição em público com um sorriso no rosto.

Ao perceber que estava sendo fotografada, a ex-apresentadora do SBT deu risada e se divertiu com o momento ao sair do mar. Depois do mergulho, a famosa sentou para tomar uma água de coco e curtir o sol.

Para o dia na praia, Maisa Silva apostou em um biquíni elegante, de cor azul escura. O modelo diferenciado era composto de um top de alças e a parte de baixo de cintura alta. Para arrematar o look, ela colocou óculos de sol pretos.

Ainda recentemente, a atriz postou uma foto com a mãe na praia. Ela e a família estão morando no Rio de Janeiro desde seu contrato com a Globo para integrar o elenco da novela das seis.

Veja as fotos de Maisa Silva na praia:

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Os 20 anos de carreira de Maisa Silva

Recentemente, Maisa Silva fez uma reflexão ao revelar que completará 20 anos de carreira. Em suas redes sociais, a famosa contou que ainda tem muitos sonhos para realizar e está ansiosa pelas boas coisas que estão por vir em sua vida profissional.

"Esse ano completo 20 anos de carreira e graças a Deus os objetivos não param. Sou muito nova, cheia de sonhos, estou rodeada por aqueles que admiro e juntos vamos conquistando coisas maravilhosas", iniciou ela.

E completou: "Vou seguir celebrando cada processo, desfrutando do aqui e do agora com sorriso no rosto e peito aberto. Espero olhar para esse momento daqui 20 anos e ainda me orgulhar de cada escolha feita. A vida é um presente divino. Agradeço e aprendo diariamente".

Leia também: Maisa agita as redes sociais ao reproduzir foto com o pai de 20 anos atrás