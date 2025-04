Médica explica diagnóstico de Xuxa após procedimento: 'Primeiros sinais'

Apresentadora Xuxa Meneghel passou por procedimento no couro cabeludo

Xuxa Meneghel (62) se submeteu a um transplante capilar após receber o diagnóstico de alopecia androgenética, também conhecida como calvície, e caracterizada por queda gradual e progressiva do cabelo. Geralmente, a perda dos fios ocorre na parte frontal e no centro do couro cabeludo.

O problema diagnosticado na apresentadora afeta homens e mulheres e pode ter origem genética, por exemplo. A cantora optou pelo procedimento como uma forma de cuidar da autoestima e minimizar os efeitos.

Para entender melhor o que envolve a condição capilar, CARAS Brasil conversa com a Dra. Márcia Dertkigil, médica tricologista. Ela explica que a alopecia androgenética é provocada pela ação do hormônio diidrotestosterona (DHT), um subproduto da Testosterona (hormônio masculino que todos nós temos) e que enfraquece e afina progressivamente os folículos capilares.

“Quando a pessoa percebe os primeiros sinais de queda acentuada ou afinamento dos fios, é essencial buscar avaliação médica. O diagnóstico precoce pode evitar o avanço da calvície e abrir caminho para tratamentos mais eficazes”, orienta a especialista.

O transplante capilar é um procedimento minimamente invasivo, que utiliza os próprios fios do paciente, geralmente extraídos da parte de trás da cabeça, onde a queda é menos comum, uma vez que não tem receptores para a Dihidrotrstosterona. Esses fios são, então, cuidadosamente implantados nas áreas com falhas. Após a cirurgia, pode ou não apresentar dor na região.

“Diferente do implante, que pode envolver fios artificiais, o transplante é 100% natural, proporcionando um resultado mais harmonioso e duradouro, e sem rejeição", explica a médica, que ressalta que o procedimento feito pela cantora é indicado para casos em que a queda já é irreversível. “O transplante é uma alternativa segura e eficaz para recuperar a densidade capilar e, principalmente, a confiança que o cabelo muitas vezes representa para a autoestima”, completa a especialista.