Médica explica diagnóstico de Mariana Molina, atriz de Verdades Secretas: 'Pode ser grave'

Mariana Molina foi parar no hospital após ficar com os olhos inchados

A atriz Mariana Molina (34) foi parar no hospital em agosto do ano passado após ficar com o rosto completamente inchado após uma reação alérgica medicamentosa. A intérprete da personagem Patrícia, da novela Verdades Secretas (2015), teve a região dos olhos afetadas de maneira chocante.

CARAS Brasil conversa com a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, para entender o quadro que atingiu a artista. Segundo a especialista, a resposta está em mecanismos do corpo em resposta aos medicamentos usados pela famosa.

"O que a atriz apresentou é muito provavelmente um angioedema medicamentoso, que pode estar dentro de dois mecanismos", alerta.

Imunológico (hipersensibilidade tipo I – IgE mediada), em que o corpo reconhece o medicamento como um “invasor” e desencadeia uma resposta alérgica imediata;

Ou não imunológico, como no caso de inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), em que há acúmulo de bradicinina, levando ao inchaço sem envolvimento direto do sistema imunológico.

"O edema pode ser grave se acometer vias aéreas, com risco real de asfixia. A reação pode surgir mesmo após anos de uso do fármaco, sem histórico prévio", complementa Nicoletti sobre possíveis complicações em situações como a da atriz.

Molina já teve pequenas reações alérgicas, o que para ela foi uma surpresa a intensidade dessa crise provocada por medicamentos. A médica diz fatores emocionais e infecções podem ter ligação com o quadro que levou a artista ao hospital. No entanto, o mais provável é que houve uma hipersensibilidade.

"O sistema imunológico tem memória imunológica. Uma reação leve anterior significa que o organismo já teve contato com a substância. Na próxima exposição, pode reagir com mais intensidade. Isso é típico da hipersensibilidade do tipo I, onde a produção de IgE específica faz com que os mastócitos liberem histamina e outros mediadores de forma intensa. Além disso, fatores como infecções, estresse, associação com outros medicamentos ou doenças crônicas podem amplificar a resposta imune", diz.