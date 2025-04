Médico alerta sobre diagnóstico de Cauã Reymond: 'Grave'

Cauã Reymond recebeu diagnóstico médico grave quando ele gravou Passione (2010)

No auge de rumores sobre um possível pedido para deixar a novela Vale Tudo, Cauã Reymond (44) já desfalcou outra trama das nove. Em outubro de 2010, o ator foi afastado de Passione por conta de uma lesão labral, que atinge diretamente o quadril.

O artista foi submetido a uma cirurgia e precisou de mais de um mês para se recuperar. Com isso, o autor Silvio de Abreu (82) fez modificações na história do personagem Danilo, que voltou tempos depois como um morador de rua, barbudo e com as unhas crescidas.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, que explica a situação enfrentada pelo famoso. Segundo o especialista, a lesão no quadril pode ser grave.

"O labrum é uma estrutura cartilaginosa que reveste o acetábulo, a 'cavidade' onde a cabeça do fêmur se encaixa, garantindo estabilidade à articulação. Quando ele é danificado, o paciente pode sentir dor intensa, limitação nos movimentos e até instabilidade no quadril", diz.

"Se não tratada, essa lesão pode evoluir para complicações como a artrose precoce, uma doença degenerativa que desgasta a articulação e impacta diretamente a qualidade de vida. A gravidade depende do tamanho da lesão e de como ela afeta a função do quadril, mas ignorá-la nunca é uma boa ideia", complementa.

Porceban afirma que a lesão labral pode surgir por diferentes caminhos, e entender a causa é essencial para preveni-la. Entre os principais culpados estão:

Traumas diretos, como quedas ou pancadas fortes no quadril;

Atividades esportivas intensas, especialmente aquelas com movimentos repetitivos ou de alto impacto, como corrida, futebol, dança e ciclismo;

Anomalias anatômicas, como a displasia do quadril, uma condição em que a articulação não se desenvolve corretamente, aumentando o risco de lesões. Pessoas ativas ou com predisposição estrutural precisam redobrar a atenção, já que o desgaste ou um movimento brusco podem ser o gatilho.

De acordo com o especialista, o tratamento pode variar conforme a gravidade e os sintomas apresentados pelo paciente. No entanto, são dois caminhos que a equipe médica pode seguir: o consevador (com fisioterapia) e o cirúrgico (quando a dor não cessa, a lesão é ainda mais série e compromete a qualidade de vida).