Patrícia Poeta impressiona ao se exibir em biquíni diferente; veja as fotos

Curtindo o feriado de Páscoa na praia, Patrícia Poeta impressiona ao apostar em biquíni diferente; apresentadora esbanjou beleza e estilo

A apresentadora Patrícia Poeta compartilhou mais fotos de sua viagem curtindo o feriado de Páscoa. Neste sábado, 19, a jornalista fez um álbum em sua rede social se exibindo em uma praia e deu um show de beleza.

Usando um look de banho estilo, a comunicadora da Globo não passou despercebida e chamou a atenção com tanta elegância. Vestindo o biquíni verde sem alça, com um top parecendo um laço, a comandante do Encontro surgiu deslumbrante e arrancou elogios dos seguidores.

"Day off 3", falou sobre estar em seu terceiro dia de folga. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Ela é linda", elogiaram. "Maravilhosa essa mulher", disseram outros.

Além desses cliques, Patrícia Poeta compartilhou outros aproveitando o feriado na praia com as amigas. A jornalista postou alguns registros ao lado delas e outros sozinha. No primeiro dia, a famosa usou um look rosa e no segundo um de cor vibrante

Patrícia Poeta se exercita na praia com a nora

A apresentadora Patrícia Poeta aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro em um domingo ensolarado para se exercitar ao ar livre. Ao fazer a aparição na orla da praia, a jornalista chamou a atenção ao surgir acompanhada de uma jovem.

A garota que estava correndo com a famosa é a nora dela. Isso mesmo, a namorada de Felipe Poeta, Juliana Mello, que é nutricionista, e esbanjou beleza e boa forma ao lado da sogra. Cheias de estilo, elas foram flagradas no local. Enquanto Poeta apareceu usando top e calça, a nora dela se exercitou vestindo um conjuntinho fitness, composto por top e bermuda, de cor verde. Veja as fotos aqui!

