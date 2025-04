Flávia Alessandra impressiona ao mostrar situação de sua barriga

Em fotos curtindo o feriado de Páscoa com a família, Flávia Alessandra impressiona ao exibir corpo escultural e barriga torneada

A atriz Flávia Alesssandra chamou a atenção ao exibir fotos de como está sendo seu feriado de Páscoa em família. Neste sábado, 19, a famosa fez um álbum em sua rede social curtindo uma casa de campo e roubou a cena ao surgir de biquíni.

Vestindo um modelo marrom estiloso, a esposa de Otaviano Costa deu um show de beleza e impressionou com sua barriga torneada. Além dos cliques de biquíni, a artista exibiu outros momentos em meio à natureza e com as pessoas amadas.

"Onde a gente se recarrega de verdade. Tô completa por aqui", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas reagiram ao verem como a famosa está aproveitando o feriado. "Que delícia", admiraram. "Eu amei o anel de coelhinho", falaram sobre o acessório dela.

Ainda nos últimos dias, a filha de Flávia Alessandra contou que os avós paternos, que apareceram nas fotos postadas pela atriz, ensinaram-na uma prática sexual aos 15 anos. "Minha avó me ensinou o que é espanhola quando eu tinha 15 anos. Minha avó é um ícone", compartilhou Giulia Costa, de 25 anos.

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa recusa papel de personagem obesa

Recentemente, Giulia Costa compartilhou detalhes sobre sua decisão de recusar um papel. Em entrevista ao podcast FatalCast, ela explicou sua preocupação em abrir espaço para alguém que realmente se encaixe no perfil desejado.

"Um produtor de elenco veio me chamar para fazer uma personagem que era obesa. Eu falei: ‘Olha, não tenho problema nenhum em fazer essa personagem, acho muito legal vocês estarem trazendo isso para a trama'", começou.

Ao analisar o roteiro, Giulia não hesitou em recusar o papel. "Quando fui ler [o texto], ela [a personagem] estava em uma academia e falava assim: ‘Você está me olhando assim por quê? Só porque eu sou gorda?’", relatou. Confira!