Bela Gil impressiona ao exibir seu físico atual em biquíni da filha

Usando biquíni da filha, Flor Gil, de 16 anos, Bela Gil impressiona ao mostrar seu físico atual com muito estilo; veja como ela está

A apresentadora Bela Gil chamou a atenção nesta sexta-feira, 18, ao pegar um biquíni emprestado da filha, Flor Gil, de 16 anos, para ir à praia com ela e as amigas da herdeira. Em seus stories, a culinarista postou o resultado de como ficou ao usar as peças da jovem.

Vestindo o modelo sem alça e colorido, a filha de Gilberto Gil surgiu sorridente e exibiu seu físico atual. Priorizando uma alimentação bem saudável, a famosa mostrou sua barriga sarada e esbanjou beleza natural.

"Eu amo acordar com as amigas da minha filha, vestir o biquíni da minha filha e ir à praia com a turma da filha. Te amo, prinça", escreveu a artista sobre o momento com a herdeira.

Ainda nos últimos dias, Bela Gil compartilhou uma foto ao lado dos filhos, do ex-marido e da nora visitando Preta Gil.

Bela Gil mostra detalhes da festa de aniversário da filha

Bela Gil encantou os seguidores das redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário intimista da filha, Flor Gil. A jovem, fruto do antigo casamento com João Paulo Demasi, completou 16 anos de vida em setembro.

Para comemorar a data especial, a neta do cantor Gilberto Gil reuniu os familiares e amigos em sua casa. A celebração contou com dois bolo: um todo de chocolate e outro de frutos, além de uma feijoada vegana, tradição da família. O ambiente foi decorado com várias bexigas e balões com os números 1 e 6. Já a aniversariante surgiu usando um vestido laranja.

"Comemoramos os 16 anos da nossa prinça assim, rodeados de amigos, feijoada vegetariana (que começou assim, como cardápio das festinhas que a gente fazia em casa e virou prato do @camelia_ododo) e felicidade transbordando… do jeitinho que a gente faz desde o dia que ela nasceu! Parabéns, filhota! Que alegria e privilégio imensos te ver crescer e florescer. Te amo gigante!", escreveu a famosa, que faz parte do programa 'Saia Justa', do GNT.