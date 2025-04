Lucy Ramos encanta ao registrar primeiro contato da filha com seus cachorros

Que fofos! A atriz Lucy Ramos registrou o primeiro contato da filha, Kyara, com os pets da família: "Amor à primeira lambida"

Na última quinta-feira, 17, Lucy Ramos deixou os seguidores encantados ao mostrar o primeiro contato da filha, Kyara, com seus cães de estimação, Tico e Juca . Fruto da relação da atriz com o ator e diretor Thiago Luciano, a pequena nasceu no último dia 4.

"Na volta da maternidade o grande encontro aconteceu: Kyara, Tico e Juca. Teve cheirinhos, olhares curiosos… um amor à primeira lambida. Impossível deixar eles de fora de um momento tão feliz, né, lindezas?", escreveu Lucy na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios dos fãs. "Que lindo, eles vão ficar amiguinhos dela e vão protegê-la", declarou uma seguidora. "Encontro mais lindo do mundo, é muito amor envolvido!", disse outra. "Família Linda!! Muito amor nessa família abençoada", ressaltou mais uma.

Lucy Ramos mostra o rosto da filha pela primeira vez

A atriz Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais na sexta-feira, 11, ao mostrar pela primeira vez o rosto de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano. O nascimento da menina foi anunciado no último dia 4. Na publicação, ela compartilhou um álbum de fotos da herdeira e opinou sobre com quem ela se parece mais.

"Oi, pexoal, prazer… Kyara por completo! Alguns dizem que pareço com a minha mãe, outros dizem que sou a cara do meu pai e tem quem diga que sou a mistura dos dois. Meus pais acham que muita coisa ainda vai mudar e que só no futuro teremos mais noção disso. A única coisa que minha mãe tem certeza é que o meu nariz é igualzinho ao dela", escreveu ela na legenda da publicação. Veja as fotos!

